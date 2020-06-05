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Помощь Украине: Фонд Рината Ахметова передаст медикам крупнейшую партию аппаратов ИВЛ экспертного класса

5 июня, 09:23

Александр Мещерский Александр Мещерский

Именно эта медтехника крайне востребована как в Украине, так и за ее пределами

Фонд Рината Ахметова готовит к передаче украинским медикам крупнейшую партию аппаратов искусственной вентиляции легких. Первые 22 из 200 аппаратов ИВЛ государственные учреждения здравоохранения получат в ближайшее время. Эпидемия коронавируса показала, что именно эта медтехника крайне востребована как в Украине, так и за ее пределами.

"Фонд Рината Ахметова сделал практически невозможное, ведь аппараты ИВЛ искали по всему миру. Это реанимационное оборудование высокого или, как говорят сами медики, экспертного класса. Такие аппараты будут актуальны даже через много лет и необходимы для оказания помощи тяжелым больным с различными диагнозами и спасения жизни людей по всей Украине. Это была непростая задача, но Фонд достойно справился с этим вызовом", – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Аппараты ИВЛ, которые Фонд Рината Ахметова передает государственным учреждениям здравоохранения, могут применяться для оказания помощи в различных экстренных случаях. Данная модель подходит для взрослых, детей и младенцев.

"Это очень мобильный аппарат, который предназначен для пациентов в крайне тяжелом состоянии. Он маленький, достаточно легкий. Может работать как с кислородными баллонами, так и с полноценной кислородной системой больницы. То есть пациента можно доставить в больницу и, не отключая от аппарата ИВЛ, перевести на центральную подачу кислорода", – рассказал сервисный инженер Андрей Подлиннов.

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По его словам, еще одной отличительной чертой данной модели является широкий диапазон режимов работы.

"Не во всех аппаратах ИВЛ подобного плана есть такое количество режимов. Обычно 5-8. А в этой модели – порядка 16. Это позволит специалисту подобрать адекватный и максимально правильный способ терапии. При этом аппарат практически не требует вмешательства оператора. Большое количество предустановок позволяют запустить его и подключить пациента практически мгновенно", – отметил специалист.

Аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова – это реанимационное оборудование высокого класса, одно из самых современных в мире. Благодаря этому закупленные аппараты ИВЛ могут быть использованы сразу же после установки, что очень важно в условиях эпидемии, когда спасать жизни нужно здесь и сейчас. Во многие больницы по всей Украине ИВЛ такого класса попадают впервые.

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