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Помощь украинских медиков в борьбе с COVID-19 в Италии: командировку продлили

20 апреля, 11:35

Татьяна Очеретяна

О продлении командировки попросила Италия

20 украинских медиков-добровольцев, которые отправились в Италию для оказания помощи больным COVID-19, будут находиться за границей до 25 апреля. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Министр отметил, что командировку продлили по просьбе Италии.

"Командировка должна была длиться 2 недели, но было обращение итальянской стороны относительно продолжения еще на неделю, то есть до 25 апреля, пребывание наших медицинских работников в Италии. После согласования с нашими специалистами, которые находятся там относительно получения согласия от них, мы продлили им соответствующую командировку. Поэтому возвращаются они 25 апреля", – сказал он на брифинге в понедельник.

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Как мы сообщали ранее, в Италию отправились украинские инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры.

Также в рамках помощи Украина отправила в Италию на Апеннины самолет еще с пятью тоннами санитайзера.Переданные средства будут использоваться для дезинфекции в больницах.

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Италия помощь медики Украина коронавирус

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