Помощница Помпео прибыла в Украину для обсуждения ситуации на Донбассе

Натали проведет в украинской столице встречу с министром по делам ветеранов

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Помощник госсекретаря США, глава Бюро по конфликтам и операциям по стабилизации Дениз Натали приехала в Украину для обсуждения ситуации в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба американского посольства в Украине.

"Мы рады приветствовать в Киеве главу Бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали, которая прибыла, чтобы пообщаться с украинскими и международными партнерами относительно конфликта в Донбассе и поддержки ветеранов", — написала пресс-служба в Twitter.

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Ранее Госдепартамент сообщал, что Натали проведет в украинской столице встречу с министром по делам ветеранов, временно неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой, а также с представителями специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) и неправительственных организаций для обсуждения конфликта в Донбассе и поддержки реинтеграции ветеранов.

Напомним, что Вашингтон, несмотря на скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера, продолжит оказывать помощь Киеву. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Добавим, что ранее США одобрили поставки Украине 150 ракет для Javelin.

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