Помощник Зеленского рассказал, что может навредить процессу обмена пленными

Ермак попросил "не поддаваться влиянию информационного шума" в отношении обмена пленными

Андрей Ермак / Фото: Сегодня

Советники глав правительств и государств – участников "нормандского формата" в Берлине в понедельник, 2 сентября, будут обсуждать ситуацию на Донбассе и обмен пленными. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

"Мой следующий пункт назначения – Берлин, где завтра (2 сентября – ред.) состоится встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата". Мы будем обсуждать повестку дня предстоящей встречи, среди пунктов которого, безусловно, будут вопросы обмена пленными и прекращения огня на Донбассе", – сообщил Ермак.

Также он призвал "не поддаваться панике и не создавать информационного шума, основанного на неподтвержденных данных".

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"Это может навредить процессу. Уверяю, работа ведется, и как только будет результат – общественность официально проинформируют", – подытожил он.

Напомним, сегодня в Берлине состоится встреча советников глав "нормандской четверки". Переговоры будут вести представители от Франции, германии, России и Украины. Нашу страну будут представлять министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Украины Андрей Ермак.

Отметим, что пока не известна дата будущей встречи участников переговоров на высшем уровне и этот вопрос будут согласовывать на сегодняшней встрече советники глав государства.

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