Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,14
27,75

Помощник Зеленского рассказал, что может навредить процессу обмена пленными

2 сентября, 11:47

Ермак попросил "не поддаваться влиянию информационного шума" в отношении обмена пленными

Андрей Ермак

Андрей Ермак / Фото: Сегодня

Советники глав правительств и государств – участников "нормандского формата" в Берлине в понедельник, 2 сентября, будут обсуждать ситуацию на Донбассе и обмен пленными. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

"Мой следующий пункт назначения – Берлин, где завтра (2 сентября – ред.) состоится встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата". Мы будем обсуждать повестку дня предстоящей встречи, среди пунктов которого, безусловно, будут вопросы обмена пленными и прекращения огня на Донбассе", – сообщил Ермак.

Также он призвал "не поддаваться панике и не создавать информационного шума, основанного на неподтвержденных данных".

Реклама

"Это может навредить процессу. Уверяю, работа ведется, и как только будет результат – общественность официально проинформируют", – подытожил он.

В тренде
Зеленский собирает руководство Рады, Кабмина и силовиков: стали известны детали

Напомним, сегодня в Берлине состоится встреча советников глав "нормандской четверки". Переговоры будут вести представители от Франции, германии, России и Украины. Нашу страну будут представлять министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Украины Андрей Ермак.

Отметим, что пока не известна дата будущей встречи участников переговоров на высшем уровне и этот вопрос будут согласовывать на сегодняшней встрече советники глав государства.

Читайте также: США в "нормандском формате": Зеленский напомнил о позиции Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

встреча берлин Зеленский обмен пленными нормандский формат

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Дожди и похолодание: прогноз погоды на первую неделю осени
Дожди и похолодание: прогноз погоды на первую неделю осениУкраина
1 сентября в Украине: школьные новшества и советы родителям
1 сентября в Украине: школьные новшества и советы родителямУкраина
Битва за секонд-хенд: когда стоит штурмовать магазины и как покупать выгоднее
Битва за секонд-хенд: когда стоит штурмовать магазины и как покупать выгоднееУкраина
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
Зеленский назвал условия, при которых
Зеленский назвал условия, при которых "придется попрощаться" с правительствомПолитика
Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причина
Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причинаПолитика

Новости партнеров

Loading...