Помпео рассказал, зачем США вооружили Украину

Майк Помпео. Фото: REUTERS/Juan Carlos Ulate

США предоставили военную помощь Украине, чтобы Киев сумел защитить себя от российской агрессии. Об этом заявил госсекретарь США Майл Помпео во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Соединенные Штаты вооружили Украину, чтобы помочь этой храброй нации защитить себя от российской агрессии", – сказал Помпео.

Он отметил, что с той же целью Штаты помогают Украине и в сфере кибербезопасности. Помпео подчеркнул, что США не признают оккупацию украинских территорий и будут поддерживать суверенитет Украины.

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Как сообщали новости "Сегодня", 31 января госсекретарь США приезжал в Киев. Зеленский обсудил с Помпео большие планы в Украине. По итогам переговоров в Офисе президента заявили, что Украина намерена усилить сотрудничество с Америкой.

В свою очередь сам Майк Помпео заявил, что Украина – это важная страна. Он остался доволен переговорами с Зеленским и объяснил, что наша страна – это бастион свободы перед тоталитаризмом в Восточной Европе.

"Украинский народ должен знать, что Соединенные Штаты понимают, что Украина – это важная страна. Она не просто является географическим центром Европы, это бастион между свободой и тоталитаризмом в Восточной Европе", - сказал Помпео.

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