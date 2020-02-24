"Попали в цель с 1 км во время шторма": видео стрельбы катеров ВМС Украины в море

Только катера оказались в море, как на связь с ними вышли корабли ФСБ РФ

Силы ООС учатся не только отражать вражеский морской десант, но и отработали удар по условному противнику прямо в море. Украинские военные моряки провели учения со стрельбой в акватории Азовского моря. В маневрах приняли участие катера ВМС Украины и морской охраны Госпогранслужбы, сообщает штаб Объединенных сил.

Так, совместный выход в море и артиллерийские стрельбы отработали малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны" совместно с кораблем специального обеспечения "Оникс" Морской охраны ГПСУ.

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Военные отмечают, что во время учений в море был шторм и это создало серьезные препятствия для стрельбы. Впрочем, экипажи выполнили задачу на "отлично", поразив из пушек ЗТМ-1 калибра 30 мм все цели. Расстояние до мишеней составляла около 1 километра, и несмотря на немалые волны цели были поражены.

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"Не обошелся выход в море и без присутствия судов страны-агрессора. Катера ФСБ РФ к украинским бронекатеров не приближались, однако вышли на связь, запросив наши координаты и предупредив об "особом статусе прохождения Керченского пролива". Катерная группа ВМС с кораблем ГПСУ продолжили выполнять задачи учений и вскоре отработали, кроме дневных, еще и ночные стрельбы. Цели были поражены и ночью, а катера вернулись в порт базирования", – говорится в сообщении.

Видео: ООС

Как сообщали новости "Сегодня", осенью прошлого года ВСУ отработали "теплый прием" врага с моря. Украинские военные отработали защиту побережья в районе Мариуполя и показали, как будут пускать вражеские суда на дно.

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