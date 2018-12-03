Попечительские советы под эгидой Фонда Бориса Колесникова реализуют соцпроекты в Донецкой области

Благотворительный фонд Бориса Колесникова создал Попечительские советы в городах Дружковка и Константиновка Донецкой области. Их цель – привлечь представителей большого бизнеса для развития города; помочь студентам и молодым специалистам реализовать себя; инициировать и реализовать проекты в области образования, культуры и спорта; поддержать местных жителей.

1 декабря Президент фонда Борис Колесников посетил Дружковку и дал старт акции по оздоровлению школьников города. В рамках благотворительной инициативы 250 детей получили абонементы на посещение бассейна. Ученики 1-3 классов будут заниматься в городском бассейне раз в неделю. (Родители могут записать детей в бассейн на сайте Фонда). Профессиональные и опытные тренеры помогут им освоить программу по плаванию и занятиям в воде. Так взрослые планируют привить детям любовь к спорту, привычку к активному и здоровому образу жизни, воспитать соревновательный дух.

"К нам обратились родители младшеклассников-переселенцев с просьбой приобрести для детей абонементы на посещение бассейна. К сожалению, ситуация сложилась так, что не у всех родителей есть возможность оплатить занятия. Если бы мы знали об этом раньше, арендовали бассейн и отдали бы детям, покрыв все затраты. Для нас большая честь оказать помощь родителям Дружковки – города, где базируется наш хоккейный клуб "Донбасс". Во время следующего визита сюда пригласим олимпийских чемпионов по плаванью, чтобы они могли показать ребятам, к чему нужно стремиться", – отметил Борис Колесников.

После первого занятия дети с восторгом делились впечатлениями. "Мне очень понравилось. Было очень весело и интересно. Хочу заниматься плаванием, чтобы в будущем стать чемпионкой", – рассказала шестилетняя Даша Ланкина. Ее мама Юлия говорит, что посещение бассейна было для Даши давней мечтой, но семье было накладно оплатить абонемент для девочки и ее старшего брата. "Благодаря фонду Бориса Колесникова появилась возможность заниматься бесплатно. Все родители благодарны за такую инициативу, ведь теперь мечта многих детей смогла осуществиться", – добавила Юлия Ланкина.

Вскоре стартует еще одна спортивная акция: каждый школьник Дружковки сможет час в неделю проводить на льду – заниматься в секциях хоккея и фигурного катания ДЮСШ ХК "Донбасс".

"В наших планах – объединить все спортивные команды северной части Донецкой области в спортивный клуб "Донбасс". Первой программой нашего спортивного клуба можно считать получение детьми абонементов на занятия плаванием. Вскоре баскетбольные команды Дружковки и Константиновки будут выступать под единым брендом "Донбасс", как в свое время это делали киевский СКА, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", – подчеркнул Борис Колесников.

Попечительский совет в г. Константиновка также активно инициирует и реализует благотворительные программы под эгидой Фонда. На сегодня идет замена старых лифтов современными в домах города, где они не функционировали длительное время. Во время визита в Донецкую область Борис Колесников побывал в многоэтажке по улице Громова, 31; там был установлен и запущен в эксплуатацию первый лифт. Он пообщался с жильцами и отметил, что в ближайшее время в Константиновке Фонд установит еще 11 новых лифтов вместо старых и нерабочих.

"Мы создаем Попечительские советы для того, чтобы помочь горожанам в их проблемах. Покупать новые лифты в дома – это не совсем задача благотворительных фондов. Попечительские советы занимаются социальными проектами. К нам обратились жители Константиновки, и мы купили 12 лифтов. Также по просьбе родителей взяли под контроль училища и лицеи области. К 8 Марта хотим открыть самую современную в Украине экспериментальную кухню на 20 рабочих мест, куда приедут лучшие повара нашей страны и проведут мастер-классы. В учебное время на ней могут учиться наши студенты, а после 18:00 будем рады видеть всех жителей региона. Нужно будет лишь записаться в электронную очередь. Также взято под опеку строительное училище. Там стоит очень старое сварочное оборудование, закупим новое. И так шаг за шагом будем работать", – поделился планами Борис Колесников.

Вскоре Фонд Бориса Колесникова создаст Попечительские советы в других крупных городах Донецкого региона – Покровске, Бахмуте, Торецке, Славянске, Краматорске и продолжит реализацию благотворительных программ и социальных акций в области образования, культуры, медицины и спорта.