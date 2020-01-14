Пополнение счета на 150 гривен за 90: мошенники в Украине раскручивает новую схему

Пополнить мобильный счет на сотню, а заплатить значительно меньше. Такие "акционные" предложения активно распространяются в сети. Мошенники выдают себя за известное банковское учреждение, а, на самом деле, просто обманывают. Причем, жертва потерять может все, что есть на карте.

За 90 гривен Елене Кривопишининой обещали пополнить мобильный счет аж на 150. Пенсионерка говорит, что просто не удержалась от такого соблазнительного предложения.

"Открываю, заполняю все, что там надо, свою карточку вношу, номер телефона. Высветилось, что через пару минут будет пополнено. Прождала полчаса. В общем, развели по полной, да и все".

Вспоминает, что об акции, которую якобы устроили в известном банке, узнала из интернета. В настоящем финансовом учреждении о таких денежных подарках слышат впервые.

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Александр Жильцов, представитель банковского учреждения:

"Финучреждения акций с пополнением мобильных счетов не проводят. Поэтому, если клиенты получают такие письма, с такими предложениями, мы рекомендуем не переходить по ссылкам, ведь есть большая вероятность того, что это очередные мошенники".

Такие псевдо-акции учащаются обычно перед праздниками. Например, в период новогодних выходных жертвами подобных афер, по данным кибер-экспертов, стали десятки украинцев. Мошенники создают сайты, которые, на первый взгляд, ничем от настоящих не отличаются. На таких сайтах псевдо пополнений мобильного вы рискуете потерять сотни и даже тысячи гривен. Ведь на этом мошенники не останавливаются. Пока обманутый человек выясняет у настоящего банка, куда делись его кровные с карточки, используя данные которые он вводил на сайте, его счет опустошают.

Александр Карпов, директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем:

"Мошенник в данном случае наживается на вас дважды. Вы заходите на сайт и тут же расстаетесь со всеми вашими карточными реквизитами. Мошенник имеет возможность перехватывать эти данные, вы расстались первый раз с 90 гривнами, и в течении ближайшего часа со всем остальным, что есть у вас на счету. Поэтому, если вы поняли, что вас обманули – прежде всего следует оперативно заблокировать банковскую карточку. Или хотя бы временно исключить дистанционную оплату с ней".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что треть населения Украины пострадала от действий интернет-мошенников. Большинство из жертв получали мошеннические сообщения, а почти каждый десятый опрошенный говорит о перенаправлении на поддельные веб-сайты с запросом личной информации.

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