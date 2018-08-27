Пополнение в Красной книге Украины: дельфинов убивали на мясо, а дикие кони выжили только в Чернобыле

Исчезают не только журавли и медведи, но и хомяки и летучие мыши

В следующем году в Украине переиздадут Красную книгу. В нее вписывают (и практически не вычеркивают) редкие и исчезающие в нашей стране виды животных и растений. По сути, это официальный документ в виде книги тиражом около 5000 экземпляров. Кроме того, перечень краснокнижной фауны и флоры есть на официальном сайте Минэкологии (menr.gov.ua). Новое издание, которое переиздают каждые 10 лет, к сожалению, пополнится новыми видами. Например, лосем. Об этом "Сегодня" рассказал начальник отдела охраны животного мира Минэкологии Владимир Домашлинец.

"В Красную книгу заносятся виды животных, растений и грибов. Что касается первых, то сейчас Книга насчитывает 543 вида животных, — говорит эксперт. — Они, по выводам Национальной комиссии по вопросам Красной книги, находятся под угрозой исчезновения. Есть и виды, которые в Украине уже исчезли. Например, атлантический осетр. Это вид рыб, который не встречается в Украине последние 10—20 лет. Об этой рыбе известно, что она водилась в Днепре, Дунае и Черном море".

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Из млекопитающих в "дефиците" у нас как крупные животные, так и мелкие. Одни из самых мелких краснокнижных животных — хомяки (обыкновенный и серый). Из крупнейших — зубр и бурый медведь.

"Также в Красной книге — все виды дельфинов, встречающиеся в Украине", — добавляет Домашлинец.

Процесс подготовки обоснования для занесения вида животных в Красную книгу может быть труднее, чем подобные действия по отношению к растениям. Последние не перемещаются, а вот отследить популяцию млекопитающих, рыб или птиц сложнее. Но возможно.

"Есть ботаники и зоологи, которые отслеживают состояние животного и растительного мира. Эти ученые изучают динамику и численность популяций животных и растений: она увеличивается, уменьшается или сохраняется на одном уровне, — рассказал нам Домашлинец. — Для этого они отправляются в научные экспедиции, цель которых — выяснить состояние и численность популяций определенных видов. Перед выходом на задание экспедиция разрабатывает план и руководствуется четкой задачей — выяснить численность того или иного вида. В одной экспедиции могут быть и орнитолог, и ихтиолог. Существует несколько методик работы и учета численности животных. Даже если ученые не увидят животное, то будут обращать внимание на следы его жизнедеятельности. Например, если не увидят грызуна, то отметят наличие или отсутствие жилых нор".

Что касается птиц, то об их количестве, по словам специалиста, можно судить по количеству обитаемых гнезд весной.

"Кроме того, у каждого вида птиц свой голос — отличить один вид птиц от другого для специалиста не проблема. Если идет период миграции птиц (весной и осенью. — Авт.), то орнитологи выезжают в поля, где пролетают стаи птиц, и с помощью мощной оптики подсчитывают приблизительное количество видов мигрирующих птиц. Кроме того, орнитологи могут подсчитывать и зимние популяции, и гнездовые популяции, и птиц, которые останавливаются на отдых", — говорит специалист.

В Минэкологии рассказывают, что свои действия наши ученые координируют с коллегами из других стран, ведь птицы пересекают границы множества стран. Например, размножаться они могут здесь, а зимовать в Африке. Или наоборот.

"Поэтому, получить глобальные данные о популяции можно, лишь скоординировав свою работу с коллегами", — говорит Домашлинец.

А вот чтобы отследить состояние ихтиофауны, то есть жителей водоемов, проводят, так называемые научные ловы. После чего с помощью специальных формул делают выводы о природных запасах того или иного вида.

Учет животных в охотугодьях проходит ежегодно, это входит в обязанности егерей. Есть методика учета по следам — работники лесничеств выискивают следы животных и по ним определяют примерное количество особей. Полученные данные ученые сравнивают с цифрами прошлых лет. И на основании всех результатов подводят итоги — какие меры нужно предпринять для охраны животных или растений. Например, создать заповедник в месте концентрации определенного вида животных или растений для того, чтобы сохранить их от уничтожения.

Растения Украины: в дефиците почти тысяча видов

Растений и грибов в Красную книгу занесено несколько больше, чем животных, — 826 видов.

"Среди причин сокращения численности видов — как правило, деятельность человека. В отличие от животных, растение не может убежать от опасности. Например, если вырубается участок леса, где растут определенные виды растений, то последние могут и вовсе исчезнуть", — рассказал нам Домашлинец.

И добавляет:

"Если освоить методику размножения растений, то с помощью системы ботанических садов виды растений можно восполнить".

По данным Минэкологии, в Красной книге сейчас находится несколько видов ковыля, орхидейные, подснежники и многие другие виды.

"Как среди животных, так и среди растений выделяют подвиды. Они, в свою очередь, могут расти лишь на определенной территории. То есть для сохранения определенных видов растений важно сохранять их среду обитания, непосредственно то место, где растут эти растения. Лишь в таком случае мы их не утратим. Важно не допускать на таких местах чрезмерного выпаса скота и ограничивать доступ туристов", — рассказали нам в Минэкологии.

В ведомстве приводят пример:

"Если говорить о ковыле, то важно сохранить степные участки, где он растет. Кстати, степных территорий в Украине осталось не так и много".

Есть в Украине и такие растения, которые произрастают лишь в единственном месте и нигде больше. По-научному их называют эндемиками.

"Например, мятлик крымский или ковыль короткокрылый растут лишь в Крыму", — рассказал нам Домашлинец, добавляя, что после оккупации полуострова Украина временно утратила этих представителей флоры.

Причины: человек и жара

Сокращения популяции того или иного вида чревато серьезными последствиями для всей экосистемы. В том числе и для человека, и для населенных пунктов.

"Каждый вид — это составляющее экосистемы, звено в цепи связанных между собой видов. Например, возьмем крупных травоядных животных. Они употребляют в пищу растительность, которая есть на определенной местности. Если такие животные исчезают, то может произойти накопление излишка растительности. Это увеличивает риск возникновения пожаров", — поясняют в Минэкологии.

Говоря об изменениях в экосистеме, специалисты отмечают не только активность человека, но и непредсказуемые факторы.

"Это, конечно, хозяйственная деятельность человека — вырубаются леса, перепахиваются луга, загрязняется окружающая среда. Кроме того, из-за изменения климата некоторые виды животных, которые ранее жили на юге, постепенно перемещаются к северу. Так, в последние годы все больше сообщений поступает о шакалах, которых раньше в Украине не было. Шакалы пришли с Балкан, появились на юге Украины и постепенно мигрируют дальше в поисках новой среды обитания".

По мнению специалистов Минэкологии, спасти ситуацию с охраной исчезающих видов в стране смогут новые заповедники, созданные в местах природной концентрации редких животных. При этом одно из обязательных условий — заповедники должны быть не формальными, а находиться под усиленной охраной государства и способствовать тому, чтобы популяция увеличилась до необходимого минимума.

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Дельфинов ловили ради мяса и жира

Численность дельфинов в Украине до момента оккупации Крыма составляла ориентировочно 5—10 тыс. Ученые считают, что численность дельфинов несколько выросла после 1966 года, когда прекратился промысел на это млекопитающее (активнее всего он велся в послевоенные годы ради жира и мяса).

Подснежник губят торговцы и праздники

Основная причина сокращения численности подснежника белоснежного — возможность получить быструю прибыль в праздники, например, 8 Марта. Торговцы нещадно срезают цветы и продают втридорога где придется. Нередко случается и выкапывание луковиц из их естественной среды обитания.

Сейчас в Украине подснежник практически невозможно встретить в дикорастущем виде возле населенных пунктов.

Лесным котам угрожают и капканы

Лесной сородич домашних кошек, лесной кот, в Украине предпочитает Карпаты, некоторые районы Винницкой, Кировоградской и Одесской областей. Сейчас его насчитывают не более 400—500 особей по всей стране. Численность сокращается из-за вырубки лесов, попадания животных в капканы браконьеров и охоты с помощью собак.

В Украине осталось всего несколько тысяч хомяков

Под угрозой исчезновения оказался даже хомяк обыкновенный. Это крупнейший из проживающих в нашей стране видов хомяков. Красная книга гласит: сокращение популяции произошло из-за умышленного уничтожения этого грызуна человеком ради меха в середине ХХ века. По оценкам ученых, численность хомяков в Украине сейчас — лишь несколько тысяч особей (до середины ХХ века было около 500 тыс. особей).

Черного журавля спасают в зоопарках

Эти красивые птицы — редкость. В Украине в живой природе их осталось всего около 400 пар (для сравнения: в Европе черных журавлей сейчас около 12 тыс. пар, и это количество постоянно растет). В Украине черного журавля довольно успешно размножают в зоопарках, а в природе еще можно встретить на Волыни, Закарпатье, Полесье и даже в Киевской области. Если повезет.

Дикие кони есть только в Чернобыльской зоне

Этим красавцам присвоен статус "исчезнувших в природе". Их ареал уничтожили люди, и в конце XX века дикие лошади оставались только в зоопарках. Решение экологов выпустить лошадей Пржевальского в Чернобыльской зоне, где им ничего не будет угрожать, оказалось удачным. С 1998 года популяция растет. По последним данным на май 2018 года — около 110 особей.

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Королевские грибы остались в трех районах

В Красной книге есть даже грибы! Например, боровик королевский. Ему негде расти из-за вырубки лесов. Да и любители тихой охоты не щадя живота своего в погоне за боровиком часто уничтожают грибницы. Сейчас "короля", диаметр шляпки которого достигает порой 10 см, можно встретить в Береговском р-не Закарпатья, Шишацком р-не Полтавщины, Володарском р-не Донецкой области.

Водяной орех: шансы на возрождение высоки

Водяной орех — одно из немногих растений, у которого сейчас высокие шансы быть исключенным из Красной книги. Как рассказали нам в Минэкологии, есть данные, что его популяция достигла таких размеров, которые позволяют вскоре исключить орех из Красной книги.

Сон-траву сохраняют в ботсадах

Одна из причин исчезновения этого красивого декоративного растения — частое выжигание территорий и добыча на месте ее произрастания полезных ископаемых. Часть известных ее локаций уничтожена безвозвратно. Чтобы не утратить растение окончательно, сон-трава выращивается в ботсадах.

Кедровые сосны могут жить до 400 лет

Одно из самых высоких хвойных деревьев, достигающих порой 30 метров, кедровая сосна, также оказалась на грани исчезновения. Украинские экологи уточняют, что у нас в стране полностью запрещена вырубка этих деревьев, а все территории, где она растет, рекомендовано взять под охрану. Преимущественно — это Карпаты. Уникальность дерева в том, что продолжительность жизни достигает 400 лет. Еще одна причина сокращения численности этой сосны — разрастание пихты.