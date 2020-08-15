Популярные профессии в Украине и Европе: кого ищут и сколько платят

В транспортной сфере украинцы получают от 9 тыс. грн, а в Германии зарплаты стартуют от 43,2 тыс. грн

Несмотря на то что коронавирус все еще бушует, карантин в разных странах мира постепенно ослабляют. Экономики государств возвращаются к привычной жизни, и сразу же начал "оттаивать" и рынок труда. Украина – не исключение. И хотя карантин "убил" каждую вторую вакансию в Украине, к осени, по словам экспертов, работодатели начнут активно искать сотрудников.

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Сайт "Сегодня" решил разузнать, какие профессии сейчас пользуются популярностью в Украине, а какие в европейских странах, и сколько платят разным специалистам.

Популярные профессии в Украине и Европе

Рынок труда в разных странах существенно отличается. Влияет на это много факторов, начиная от экономических и политических и заканчивая географическими. Тем не менее интересно сопоставить, какие специалисты нужны в Украине, а какие в соседних странах.

Так, по данным сайта поиска работы Jooble, в топе востребованных профессий у нас в стране оказались кассиры, водители (как водители такси, так и дальнобойщики), бухгалтеры, промоутеры и охранники.

Аналитики рекрутингового портала grc.ua рассказывают, что как и раньше, наибольшее количество вакансий украинские работодатели размещали в профсеферах ИТ, телеком, продажи, маркетинг, админ. персонал, производство и др.

"Анализ вакансий, которые размещали зарубежные европейские работодатели в течение 2020 года и предусматривали трудоустройство иностранцев (украинцев в частности), показывает, что хотя каждая страна имеет свои особенности, есть и общие тенденции. Так, например, в ТОП-5 вакансий во всех анализируемых странах вошли такие профсферы, как ИТ, телеком и транспорт. В большинстве стран также фигурируют производство и строительство. Достаточно активный спрос на рабочий персонал", — отмечают аналитики.

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Мы сравнили популярные профессии в Украине и в нескольких европейских странах, а именно в Польше, Германии, Италии, Чехии и Венгрии.

В Польше работодатели ищут электриков, сантехников, опалубщиков, каменщиков и разнорабочих на производство. Также там пользуются спросом водители, представители сферы ИТ, бухгалтеры и строители.

работодатели ищут электриков, сантехников, опалубщиков, каменщиков и разнорабочих на производство. Также там пользуются спросом водители, представители сферы ИТ, бухгалтеры и строители. В Германии ищут врачей-интернов, торговых представителей, медсестер/медбратьев, уборщиков и кладовщиков. К слову, именно работники медицинской сферы в Германии одни из самых востребованных.

ищут врачей-интернов, торговых представителей, медсестер/медбратьев, уборщиков и кладовщиков. К слову, именно работники медицинской сферы в Германии одни из самых востребованных. В Италии список востребованных специалистов отличается. Там ищут поваров на дому, операторов колл-центров, консультантов по онлайн-продажам, журналистов и торговых агентов.

список востребованных специалистов отличается. Там ищут поваров на дому, операторов колл-центров, консультантов по онлайн-продажам, журналистов и торговых агентов. В Чехии нужны операторы на производства, водители каров (машины на складах для перевозки различных вещей, материалов и т.д.), электрики, торговые представители и слесари.

нужны операторы на производства, водители каров (машины на складах для перевозки различных вещей, материалов и т.д.), электрики, торговые представители и слесари. В Венгрии также нужны электрики, охранники, повара, менеджеры по продажам и операторы в колл-центры.

Как видим, несмотря на различия, что в Украине, что в Европе нужны представители рабочих специальностей.

Что по зарплатам

А вот зарплаты в Украине и Европе в корне отличаются, и получают отечественные специалисты намного меньше, нежели рабочие за границей. Понятное дело, размеры зарплат могут отличаться в зависимости от региона, квалификации работника, компании и т.д., но посмотреть на средние показатели можно.

Аналитики рекрутингового портала grc.ua говорят, что если проанализировать зарплатные предложения в самых популярных профсферах, спрос на которые есть во всех странах, то можно отметить следующее:

ИТ, телеком: зарплатные предложения для разработчиков с опытом от 3 до 6 лет в Украине начинаются от 43,2 тыс. грн, в Германии — от 70 тыс. грн., в Польше — от 60 тыс. грн., в Чехии — от 53 тыс. грн

транспорт (логистика, перевозки, водители): в Украине зарплаты от 9,6 тыс. грн, в Германии — от 43,2 тыс. грн, в Польше — от 23,7 тыс. грн, в Чехии — от 23 тыс. грн

производство: в Украине от 10 тыс. грн, в Германии — от 59,4 тыс. грн, в Польше — 32,7 тыс. грн, в Чехии — от 25 тыс. грн

строительство: в Украине зарплаты стартуют от 17,3 тыс. грн, в Германии — от 85,3 тыс. грн, в Польше — от 39,6 тыс. грн

рабочий персонал: в Украине от 7 тыс. грн, в Германии — от 45 тыс. грн., в Польше — от 25,3 тыс. грн

Специалисты сайта Jooble рассказали, что кассиры (которые входят в топ самых востребованных профессий) в Украине получают от 4 до 15 тыс. грн (123 — 426 евро), водители от 5 до 35 тыс. грн (154 — 1079 евро), бухгалтеры от 7 до 20 тыс. грн (215 — 616 евро), охранники от 4 до 15 тыс. грн (123 — 426 евро).

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А вот в Польше опалубщики получают от 1705 до 3411 евро, а разнорабочие на производстве от 682 до 1023 евро. Примечательно, что в Германии уборщики и кладовщики получают до 2300 евро, а врачи-интерны максимум до 1200 евро.

В Италии поварам предлагают от 1000 до 2000 евро, операторам колл-центров от 400 до 900 евро, журналистам от 500 до 1100 евро, а торговым агентам от 750 до 2000 евро.

В Чехии торговые представители получают от 766 до 2300 евро, слесари от 766 до 1320 евро, а электрики могут заработать от 919 до 1723 евро. В то же время в Венгрии у электриков оплата почасовая — 3,5 до 6 евро в час.

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Как уже сообщалось ранее, экономисты проанализировали разные источники данных и выяснили, что миллионы украинцев столкнулись со скрытой безработицей.

О том, как украинцы устраиваются на работу за границей, смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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