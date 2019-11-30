Пора готовиться к наступлению: Хомчак поставил задачу перед ВСУ на 2020 год

Подготовка подразделений к наступательным действиям должна занимать до 70% учебного времени

Фото: Минобороны Украины

В 2020 году большая часть учебного времени должна быть посвящена подготовке подразделений Вооруженных сил Украины к наступательным действиям. Об этом заявил начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, который ранее оценил вероятность большой войны с Россией, передает Управление по связям с общественностью ВСУ.

"Подготовка подразделений к наступательным действиям должна занимать до 70% учебного времени", - подчеркнул Хомчак.

Как сообщается, под руководством Руслана Хомчака на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного были подведены итоги деятельности ВСУ в 2019 году.

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В частности, были проанализированы результаты выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил, организация боевой подготовки воинских частей и подразделений, состояние дисциплины и правопорядка в армии и правовой защиты военнослужащих, рассмотрены состояние и перспективы квартирно-эксплуатационного обеспечения, развитие профессионального сержантского корпуса, взаимодействие ВСУ с общественностью и дальнейшая имплементация стандартов НАТО.

Также были определены задачи армии на следующий год.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно заместитель министра обороны Алина Фролова объясняла, что РФ не ограничивается войной на Донбассе – в гибридной войне против Украины агрессор применяет не только солдат и танки. По ее словам, Россияне в большей степени используют информационное пространство – основные агрессивные действия ведутся в интернете и через СМИ.

В свою очередь директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак отмечал, что российская агрессия против Украины ставит нашу страну перед новыми вызовами. Он считает, что Украине нужно изменить подход к войне, и назвал три главных направления.

Напомним, в конце октября президент Владимир Зеленский выступал в Мариуполе и называл три важных этапа, как вернуть мир на Донбасс. Подробнее смотрите в сюжете:

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