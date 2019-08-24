Порадует ли теплом конец августа: прогноз погоды в Украине на неделю

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.Август заканчивается, так и не принеся в Украину по-настоящему долгую летнюю жару. В то же время, еще зимой синоптики говорили о том, что погода в этом году будет переменчивой, а значит, и в конце лета нас могут ждать сюрпризы. Сайт "Сегодня" узнал, какой погоды ожидать в День Независимости и в следующие за ним дни.

В субботу, 24 августа на большей части Украины без осадков (дожди с грозами ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Запорожской, Херсонской областях). Температура воздуха днем в среднем составит: в западных и северных областях от 25 до 28 градусов тепла, в центре страны 27-32 градуса, в восточных областях от 29 до 32 градусов, и на юге от 31 до 34 градусов выше нуля.

В воскресенье, 25 августа по всей Украине солнечно, осадки выпадут лишь в Закарпатской области. Средняя температура воздуха по стране составит 27-30 градусов, в южных регионах до 32 градусов тепла.

В понедельник, 26 августа в Закарпатской области продолжит лить, на остальной части страны сухо и солнечно. Столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне, в воскресенье.

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Во вторник, 27 августа в Украине все так же тепло: в западных областях днем 27-30 градусов, на севере от 24 до 27 градусов, в центре от 26 до 29 градусов, в восточных областях от 26 до 28 градусов, на юге от 27 до 31 градуса.

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В среду, 28 августа погода не поменяется – в среднем по стране днем от 27 до 29 градусов, без осадков.

Народный прогноз погоды

24 августа почитается память святого Евпла. Из древности до нас дошло такое наблюдение: если утром в этот день пошел дождик – днем будет хорошая погода, пишет сайт "Синопттик".

25 августа отмечается день памяти святых Фотия и Аникиты. В старину заметили, если в этот день дождливо – бабье лето коротким будет, а если погода теплая и ясная – следует ждать хорошего урожая белых грибов.

26 августа почитается память святителя Тихона, Задонского чудотворца. В этот день прибирались в сараях и погребах, чтобы к зимним хранилищам не привились осенние гнили. Наблюдали в этот день за рябиной: если цветение рябины позднее, можно ожидать долгой и теплой осени.

27 августа почитается память пророка Михея. В старину заметили, если в этот день тихий ветер, то осень будет ясной. А вот если Михей с бурей – к ненастному сентябрю.

28 августа отмечается праздник Успения Пресвятой Богородицы. С 28 августа начинается молодое Бабье лето, которое продолжается до 11 сентября. В прежние времена заметили, если молодое Бабье лето ветряное – жди ненастья на старое (с 14 по 21 сентября). Если в этот день погода тихая и ясная, то и осень будет такой же.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как ливень с грозой в Татрах стали причиной гибели нескольких человек.

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