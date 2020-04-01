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Поражает цель на расстоянии в 120 км: видео запуска ракеты "Вильха"

1 апреля, 15:24

Сергей Мартынец

Испытания прошли на полигоне в Одесской области

В Украине снова испытали ракетный комплекс "Вильха", ракеты которого способны точно поражать цель на расстоянии в 120 километров. Об этом сообщает пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны.

В СНБО отмечают, что даже в условиях карантинных мероприятий из-за эпидемии COVID-19, в сфере безопасности и обороны Украины продолжается последовательная реализация украинской ракетной программы.

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Так, 30-31 марта конструкторское бюро "Луч" на полигоне в Одесской области успешно провело очередные испытания ракеты "Вильха-М" с дальностью поражение 120 км. Эта ракета создается предприятиями ОПК Украины по замкнутому циклу производства.

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Видео: СНБО

Как сообщали новости "Сегодня", в ноябре 2019-го на вооружение ВСУ поступили первые 100 ракет "Вильха". Представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны полковник Владислав Шостак говорил, что в 2020 году ожидаются дальнейшие поставки.

Напомним, ранее в Украине завершили испытания противокорабельного комплекса "Нептун". Украинские военные в будущем получат мощное вооружение – смогут топить вражеские корабли крылатыми ракетами на расстоянии в 300 километров.

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ракета СНБО испытания Вильха

Источник: Сегодня

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