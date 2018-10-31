Порезал тело, но спас жизнь: как ремень безопасности уберег девушку от смерти

Страшная авария заставила жительницу Днепра Татьяну Дашевскую изменить свое отношение к ремням безопасности в автомобиле. В апреле 2007 года 24-летняя девушка поехала с коллегами на экскурсию в район Драгобрата. На обратном пути возле села Яблоница Ивано-Франковской области автомобиль Hyundai представительского класса, в котором находилась Татьяна, попал в аварию.

"Мы возвращались с гор. Это был день. Дорога была местами снежная и серпантинная. Водитель был очень уставший и в какую-то долю секунды не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел на встречную полосу и слетел в кювет. На скорости около 90-100 км/час мы врезались в дерево. У нас даже не было тормозного пути, ведь было скользко и мокро. Удар был насколько сильным, что автомобиль страшно покорежило. Эксперты, которые обследовали место ДТП, говорили, что после таких столкновений люди не выживают, а врачи скорой помощи неустанно повторяли, что мы родились в рубашке", – говорит Татьяна.

Водитель и два пассажира автомобиля в том ДТП выжили. По мнению Татьяны, ее спасли именно ремни безопасности.

"Я раньше часто не пристегивалась. Не знаю, была какая-то уверенность, что со мной ничего не случится. А в этой ситуации я только села в автомобиль и сразу же решила пристегнуться. Я еще и сказала вслух: "Так, надо пристегнуться". Мы все пристегнулись и отправились в путь. Я до сих пор не знаю, что это было – интуиция или подсказка сверху, но именно ремни спасли нам жизнь. Когда автомобиль бросило в дерево, удар пришелся на мою сторону. От удара мотор зашел внутрь салона и переломал мне ногу, в результате чего я получила открытый перелом. Также в аварии мне переломало руки и ребра. Я была в плотном лыжном костюме, но удар был такой силы, что ремень прорезал всю одежду и врезался в тело до кости. Понятное дело, что при таком ударе без ремня меня бы просто выбросило из машины. И шансов выжить не было бы. А благодаря ремню у меня голова, шея и позвоночник остались целы. Я была в сознании и даже помню, как спасатели и люди, кто поспешил помочь, выкорчевывали дверь, чтобы достать меня", – вспоминает девушка.

После аварии девушка прошла ряд операций, но это не помешало ей в дальнейшем вести полноценную жизнь.

"После этой ситуации я прошла много операций, четыре года восстанавливалась. У меня было четыре операции на ноге, две операции на руке. Но я осталась жива и сейчас могу заниматься спортом, веду активную общественную и бизнес-деятельность, родила двух прекрасных малышей без каких-либо сложностей", – говорит Татьяна.

Кстати, как вспоминает Татьяна, подушки безопасности в той аварии так и не сработали.

"Подушки безопасности не сработали, поэтому я больше не надеюсь на них. Эта ситуация в корне поменяла мое отношение к ремням. Теперь я пристегиваюсь всегда. И детей сзади пристегиваю. Когда в автомобиле друзей или близких я иногда вижу заглушки, я сразу их убираю подальше", – говорит девушка.

Спустя несколько месяцев после аварии, Татьяна снова села за руль. И вот уже 11 лет подряд она всегда использует ремень безопасности – и когда водит автомобиль, и когда находится на пассажирском месте. Другим автомобилистам и пассажирам она советует не игнорировать правила безопасной езды.

"Всегда пристегивайтесь. И требуйте, чтобы таксисты давали возможность пристегнуть всех пассажиров. Это может спасти вам жизнь. Кроме того, никогда не будьте равнодушными на дороге и не бросайте ситуацию на самотек. Нужно быть внимательными и быстро реагировать на любую ситуацию. Если можете предотвратить столкновение, действуйте", – говорит Татьяна.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему важно пристегиваться ремнем безопасности во время езды в автомобиле.

Отметим также, полиция недавно озвучила жуткую статистику ДТП на украинских дорогах. Так, с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. В ДТП погибли 2 266 человек, а 22 394 – получили травмы. При этом самыми распространенными причинами аварий стали нарушение правил маневрирования, превышение скорости.

Кроме того, в Украине планируют увеличить штрафы за непристегнутый ремень безопасности в автомобиле во время движения.