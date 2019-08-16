Порок сердца не должен стать приговором для ребенка

Одной из участниц проекта "Ринат Ахметов - детям. Здоровое сердце" стала Алекса Русанова из Харькова, которой в сентябре только исполнится два года

/ Фото: fdu.org.ua

За 14 лет работы Фонд Рината Ахметова реализовал ряд проектов, которые помогли сотням тысяч украинцев сохранить свое здоровье. В частности, более 120 000 человек получили помощь в рамках программ "Рак излечим" и "Стоп туберкулез". Только на Донбассе за последние пять лет благодаря помощи Рината Ахметова были спасены жизни свыше 1 000 000 человек.

Следует отметить, что спасение жизни и здоровья ребенка остается приоритетом для Фонда. Одним из важных направлений стала помощь в проведении операций по установке окклюдера в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце". Это специальный имплант, который закрывает порок сердца и несет минимум нагрузок растущему организму.

Одной из участниц проекта стала Алекса Русанова из Харькова, которой в сентябре только исполнится два года.

"Открытый артериальный проток у дочки обнаружили, когда ей не было и года. Это произошло на приеме у педиатра, которая услышала шумы в сердце. Конечно, поверить в это было очень тяжело, и мы решили проконсультироваться у разных врачей. Побывали в нескольких медучреждениях, но везде давали противоречащие одно другому заключения. В конце концов, первоначальный диагноз подтвердили в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова. И посоветовали сделать операцию", – рассказала мама Юлия Александровна.

Учитывая возраст Алексы, самым оптимальным вариантом была установка окклюдера. Уже на следующий день после такой операции большинство пациентов выписывают из больницы. Однако стоимость такого импланта для Русановых оказалась неподъемной.

были на грани отчаяния. К счастью, доктор Игорь Дитковский посоветовал обратиться в Фонд Рината Ахметова, где сразу откликнулись на нашу беду. Спасибо большое Ринату Леонидовичу за здоровое сердце Алексы", – поблагодарила мама девочки.

Как получить помощь по проекту

"Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце" – это помощь в проведении операций по установке окклюдера детям от 0 до 18 лет с врожденным пороком сердца с регистрацией в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях из малообеспеченных и социально незащищенных семей.

Подробную информацию можно узнать на горячей линии Фонда 0800 509 001.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама