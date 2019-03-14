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Порошенко анонсировал в Европе мощный украинский культурный проект

Сегодня, 10:31

Сюрприз европейцам преподнесет украинский самолет-гигант "Мрия", намекнул глава государства

Фото: AFP
Порошенко анонсировал в Европе мощный украинский культурный проект //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a11/030/5c8a1103045e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a11/030/5c8a1103045e2.jpg Украина Сюрприз европейцам преподнесет украинский самолет-гигант «Мрия», намекнул глава государства

Президент Петр Порошенко рассказал, что в мае в итальянской Венеции украинцы устроят перформанс с участием культурного проекта, представляющего художников из Украины. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

"Культурный фронт" - так называют борьбу народа за собственную идентичность. Важность и подлинность этого фронта мы почувствовали именно сейчас. Хотя, по большому счету, наши художники не прекращали свою борьбу даже тогда, когда на остальных фронтах сопротивление уже не оказывалось", – написал он.

Порошенко отметил, что украинскому искусству уже пора выходить из тени и на май готовится необычный перформанс в Венеции во время одного из самых известных мировых форумов по искусству.

"Утро. 9 мая. Венеция. Европа. Запомните. Это время и место для старта смелого, амбициозного и мощного художественного проекта "Падающая тень "Мрии" на Сады Джардини", в котором Украина возьмет новую высоту. Самолет "Мрия" с информацией об украинских художниках и художницах на борту пролетит над Венецией. Так украинское искусство мощно заявит о себе на 58-м Венецианской биеннале современного искусства", – подчеркнул глава государства.

Венецианская биеннале — один из самых известных форумов мирового искусства, международная художественная выставка, проводящаяся раз в два года с участием международного жюри.

Ранее мы писали о допремъерном открытии павильона Украины на Венецианской белиннале-2017. Там был показ выставки фотохудожника Бориса Михайлова под названием "Парламент" (2014-2017). В событии приняли участие вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, министр культуры Украины Евгений Нищук, первый заместитель министра культуры Светлана Фоменко и другие.

Напомним, 21 декабря украинскому самолету-гиганту "Мрия" исполнилось 30 лет. Авиагигант имеет на своем счету за три десятка лет почти 250 мировых рекордов и 222 национальных рекордов Украины.

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Тег Порошенко, Венеция, мрия, биеннале

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