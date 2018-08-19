Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с праздником Преображения Господня

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили христиан восточного обряда с праздником Преображения Господня. Приветствия они обнародовали на своих официальных страницах в Facebook.

"Поздравляю со светлым праздником Преображения Господня. Пусть этот праздник наполнит ваши сердца верой, надеждой и любовью, и в каждой украинской семье царят мир, согласие и добро!" – написал Порошенко.

К поздравлениям присоединился и премьер-министр Владимир Гройсман.

Напомним, Преображение Господне, или же Яблочный Спас, отмечают православные украинцы ежегодно 19 августа. В древности в этот день люди старались воздержаться от завтрака перед проходом в церковь. А уже после богослужения угощали членов семьи освященными яблоками. Мы собрали все поверья и приметы, связанные с этим праздником.

Также мы писали, чего ни в коем случае нельзя делать в праздник Яблочного Спаса. Важно помнить, что до 27 августа длится Успенский пост.

Ранее мы писали о большом православном празднике Преображения Господня и о смысле этого события, ведь в этот день нужно не только святить яблоки.