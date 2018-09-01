Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем знаний

Сегодня, 10:28

С сегодняшнего дня в украинских школах стартует реформа образования

В Украине начался новый учебный года. Фото: Архив
В Украине начался новый учебный года. Фото: Архив

Руководство страны поздравило Украинцев с Днем знаний и началом нового учебного года

"Поздравляю украинских школьников и студентов с Днем знаний! Кто-то из вас впервые сядет за школьную парту, для кого-то этот год станет последним перед началом новой взрослой жизни. Но уверен, что эти лучшие годы жизни останутся незабываемыми!", – написал у себя в Facebook президент Петр Порошенко.

Премьер-министр Владимир Гройсман, в свою очередь, сообщил, что все обучение первоклассников будет проходить в форме игры.

"Но игрой это кажется только на первый взгляд. По факту школьники будут изучать цвет, количество, пространство, развивать креативность и фантазию. По этим стандартам уже работает школа №148 города Киева. Все первые классы школы получили новые одноместные парты, интерактивные доски, конструкторы Лего. В вестибюле школы – интерактивный пол. Учителя начальных классов прошли переподготовку. Поздравляю всех с Днем Знаний!", – написал он в Facebook.

Как известно, с сегодняшнего дня в украинских школах стартует реформа образования. Учиться по-новому начнут 440 тысяч первоклашек. Им придется "грызть гранит науки" 12 лет. Остальные будут учиться 11. 

Ранее мы писали о том, какой будет украинская школа по-новому.
образование, школа, день знаний, Гройсман

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"Сегодня"

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