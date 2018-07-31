Порошенко и Раде предложили смелое решение проблемы "евроблях"

После массовых выступлений водителей автомобилей на регистрации в европейских странах и принятия Верховной Радой двух законопроектов, касающихся легализации в Украине авто на "евробляхах", депутаты Закарпатского облсовета сделали оригинальное предложение по выходу из сложившейся ситуации.

Они обратились к руководству государства с призывом о недопущении принятия парламентом законопроектов, регулирующих растаможивание автомобилей с европейскими номерами.

Депутаты областного совета 31 июля направили обращение к президенту Петру Порошенко, Верховной Раде, народным депутатам от Закарпатья и областных советов. В нем говорится об обеспокоенности принятием Радой в первом чтении законопроектов №8487 и №8488, которыми задекларировано снижение акциза при растаможивании автомобилей и усиление ответственности за использование нерастаможенных авто.

В документе указано, что, согласно данным таможни, по состоянию на 1 мая, количество автомобилей с иностранной регистрацией, которые с начала 2016 года были ввезены в Украину, составляет чуть больше 2 миллионов. В Украине на настоящее время остаются 351 228 автомобилей, из них 124 519 уже нарушили срок пребывания.

Как напомнили закарпатские депутаты, в случае принятия законопроектов в нынешнем виде, граждане, пользующиеся авто с еврономерами, будут иметь 180 дней с даты внедрения нововведений для регистрации транспортного средства согласно украинскому законодательству. Если же кто-то не успеет – будет оштрафован за нарушение таможенных правил.

"Легализация старого авто даже по новым правилам для рядового украинца остается дорогим удовольствием. Значительно усложняет легализацию таких авто и то обстоятельство, что большинство граждан, которые пользуются такими транспортными средствами, не являются их владельцами. Фактически они принадлежат иностранцам. Итак, если законы вступят в силу, вполне возможно, что большинство владельцев авто с еврономерами, а это миллионы людей, будут вынуждены разобрать свои машины и сдать на металлолом", – говорится в обращении.

Учитывая указанное, а также с целью снятия социальной напряженности, которая порождает непредсказуемые проявления (новые акции протеста, недовольство людей и т.д.), Закарпатский облсовет предлагает решить проблему по растаможиванию таких автомобилей следующим образом: установить, что размер платежей при растаможивании подержанного автомобиля с иностранной регистрацией не будет превышать 10% от его стоимости с введением обязательного технического осмотра такого авто.

Напомним, ранее Верховная Рада одобрила в первом чтении растаможку автомобилей на еврономерах. Депутаты поддержали два законопроекта:

Законопроект №8487 предлагает установить базовые ставки акцизного налога для нового автомобиля с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу и для дизеля – 75 евро. А определение акцизного налога для каждого легкового автомобиля будет осуществляться путем применения коэффициентов к этим базовым ставкам. На коэффициенты будет влиять объем цилиндров двигателя и возраст авто.

Законопроект №8488 прописывает штрафы за нарушение срока пребывания авто на "евробляхах" в режиме транзита.

При этом владельцы "евроблях", которые объявили бессрочный протест, уже озвучили новые требования к Раде: