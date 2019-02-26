Порошенко и Волкер на форуме, в Раде ряд важных законов, а в Одессе военные США – главные новости дня
Сайт "Сегодня" сообщает о главных темах вторника, 26 февраля, которые получат свое развитие и будут активно освещаться в прессе
Президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер примут участие в работе международного форума "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления" 26-27 февраля в Киеве. В форуме примут участие также премьер-министр Украины Владимир Гройсман, народный депутат, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, представители министерств.
Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня президентский Закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины, правительственный проект Закона о внесении изменений в Госбюджет и ряд важных законов военной сферы.
В Одесском морском порту министр иностранных дел Павел Климкин встретится с командованием ракетного эсминца ВМС США Donald Cook и даст брифинг о поддержке США безопасности Украины.
Ситуация в Венесуэле накаляется. Из армии Мадуро дезертировали почти триста солдат и офицеров и перебрались в Колумбию. Гуманитарная помощь застряла на закрытых границах.
Жесткий Brexit. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отчитается перед парламентом о ходе переговоров с Евросоюзом по выходу страны из ЕС.
О том, какими были главные итоги дня понедельника, 25 февраля, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.
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