Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,99
30,65
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Порошенко и Волкер на форуме, в Раде ряд важных законов, а в Одессе военные США – главные новости дня

Сегодня, 11:05

Сайт "Сегодня" сообщает о главных темах вторника, 26 февраля, которые получат свое развитие и будут активно освещаться в прессе

Порошенко и Волкер на форуме, в Раде ряд важных законов, а в Одессе военные США – главные новости дня Украина Сайт «Сегодня» сообщает о главных темах вторника, 26 февраля, которые получат свое развитие и будут активно освещаться в прессе

Президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер примут участие в работе международного форума "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления" 26-27 февраля в Киеве. В форуме примут участие также премьер-министр Украины Владимир Гройсман, народный депутат, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, представители министерств.

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня президентский Закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины, правительственный проект Закона о внесении изменений в Госбюджет и ряд важных законов военной сферы.

В Одесском морском порту министр иностранных дел Павел Климкин встретится с командованием ракетного эсминца ВМС США Donald Cook и даст брифинг о поддержке США безопасности Украины.

Ситуация в Венесуэле накаляется. Из армии Мадуро дезертировали почти триста солдат и офицеров и перебрались в Колумбию. Гуманитарная помощь застряла на закрытых границах.

Жесткий Brexit. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отчитается перед парламентом о ходе переговоров с Евросоюзом по выходу страны из ЕС.

О том, какими были главные итоги дня понедельника, 25 февраля, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Венесуэла, Верховная Рада, Порошенко, Климкин, Brexit, Волкер

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко и Волкер на форуме, в Раде ряд важных законов, а в Одессе военные США – главные новости дня". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Группа Лимы выступила за проведение международного расследования против Мадуро

Сегодня, 07:43

Страны Америки поддерживают временного президента Хуана Гуайдо

Британия и ЕС продолжат диалог по Brexit

Сегодня, 01:32

Главной темой переговоров станет судьба соглашения, которое должно вступить в силу 29 марта

Порошенко: Будущее украинского государства – в НАТО

Сегодня, 00:32

Порошенко подчеркнул, что так же от единства украинского народа зависит будущее государства

Порошенко: Монетизация субсидий и индексация пенсий – наш ответ на фронте борьбы с бедностью

Вчера, 22:07

Президент подчеркнул, что с 1 марта вводится новая практика – автоматическая индексация пенсий

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Кандидат в президенты Украины попала в ДТП

Украинские воины жестко высказались о Зеленском

Красная карточка: Янину Соколовскую выдворили из ток-шоу

Путин заигрался: еще одна страна выступила против России

''Умираю от голода'': РФ жестко высмеяли за "сенсацию" об Украине

Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman

В РФ мать примотала скотчем мешок к голове сына и бросила в лесу

Зеленский едва не подрался с военными во Львове

Как бегать с большой грудью?
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

24 февраля, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

Вчера, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

В Украине хотят развивать социальное предпринимательство

Вчера, 07:39

Что это за вид бизнеса и в чем выгода

Без российских наблюдателей: как Киев "отцеплял московский вагон" на выборах

24 февраля, 07:51

Украина, не пустив на выборы российских наблюдателей, вызвала критику ОБСЕ и понимание международного сообщества

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

24 февраля, 07:38

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи 

Модная челка 2019: 6 актуальных тенденций для твоих волос

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

Настя Каменских засветила пышные формы в киевском ресторане