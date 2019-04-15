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"Порошенко испытывает давление, а Зеленский – тревогу" – политический психолог о жестах и мимике кандидатов в президенты

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Сегодня, 13:53

Вышедшие во второй тур кандидаты в президенты пытаются привлечь внимание и соответствовать востребованному в украинском обществе образу "сильного лидера". Впрочем, мимика и жестикуляция политиков выдают их настоящие эмоции и переживания

Например,  Владимир Зеленский испытывает встревоженность, а Петр Порошенко – находится в условиях постоянного давления. Об этом в своем блоге рассказал политический психолог и психоаналитик исследовательского центра Seetarget Спартак Суббота.

"Видеозаявление Зеленского стало заявкой на удержание интереса украинского избирателя вплоть до даты второго тура выборов. Движения рук, осанка и мимика кандидата говорят о его готовности выступить на дебатах и о том, что Зеленский владеет информацией, которая может ударить по уровню поддержки Порошенко. При этом Зеленский установил свои условия, что указывает на доминантную модель поведения и его устойчивое положение", – объяснил Спартак Суббота.

Также, психолог подчеркнул, что, несмотря на внешнее спокойствие и даже дерзость, Зеленский испытывает внутреннюю тревогу и не всегда уверен в своих политических решениях.

"В своем видеообращении Зеленский выходит на стадион и говорит о том, что кандидаты должны пройти медэкспертизу, чтобы доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. В этот момент он держит руки вместе: одна рука будто пожимает другую. Это движение может указывать на дискомфорт и тревогу, ведь помогает фиксировать мысль во время речи. Это также может означать, что Зеленский не очень верит в идею, которую озвучивает, и сам не желает проходить указанную процедуру", – рассказал Спартак Суббота.

Политический психолог также отметил, что в нынешнее время команды обоих кандидатов активно используют механизмы для манипуляции общественным мнением, а также – пытаются программировать поведение друг-друга.

В то же время Спартак Суббота утверждает, что в условиях яркой и отчасти агрессивной предвыборной кампании со стороны Зеленского действующий президент смог выбрать верную стратегию, чтобы сохранить политическое лицо и перехватить инициативу.

"Несмотря на заметную обескураженность действующего президента, он выбрал единственную и эффективную стратегию: отреагировал спокойно. Не было агрессии и попыток спровоцировать Зеленского на контрвыпад. Кроме того, он смог перехватить инициативу и попытаться установить свои правила "игры" во втором туре. В частности, предложил провести дебаты 14-го, а не 19-го апреля. Этим он показал свою готовность как можно скорее приступить к публичному диалогу со своим оппонентом", – подытожил Спартак Суббота.

Напомним, 14-го апреля на НСК "Олимпийский" должны были состояться дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, однако, второй политик на встречу не явился. Как известно, на дате проведения дебатов именно 14-го апреля настаивал действующий президент. В то же время, в штабе Владимира Зеленского уже заявили, что их лидер придет на дебаты 19-го апреля, как и было оговорено прежде.

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Тег Порошенко, Зеленский, выборы президента-2019 , Спартак Суббота, Seetarget

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