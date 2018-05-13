Порошенко ко Дню матери наградил более тысячи украинок почетным званием

Молитвы украинских матерей помогают их сыновьям выстоять на фронте на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко поздравил всех украинских матерей с праздником Дня матери. Соответствующее обращение опубликовано на сайте главы государства.

"От всего сердца поздравляю вас с прекрасным, озаренным и согретым высокими чувствами, праздником – Днем матери. Мать – это волшебное слово таит в себе величие добра, любви и теплых воспоминаний. Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. Она – хранительница семейного уюта и гармонии", – говорится в обращении.

Также Порошенко отметил, что ежедневные молитвы украинских матерей помогают их сыновьям, которые воюют на фронте, выстоять и сохранить веру в завтрашний день.

"Желаю вам неиссякаемого источника жизненной энергии, семейного благополучия, счастья и добра на долгие годы", – добавил президент.

Также глава государства наградил почетным званием "Мать-героиня" 1051 украинку. Также подписанным указом отмечены многодетные матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пять и более детей.

Президент наградил 40 жительниц Винницкой области, 128 – Волынской, 30 – Днепропетровской, 27 – Донецкой, 85 – Житомирской, 116 – Закарпатской, 7 – Запорожской, 31 – Ивано-Франковской, 15 – Киевской, 11 – Кировоградской, 2 – Луганской, 50 – Львовской, 16 – Николаевской, 52 – Одесской, 25 – Полтавской, 244 – Ривненской, 23 – Сумской, 38 – Тернопольской, 28 – Харьковской, 6 – Херсонской, 19 – Хмельницкой, 7 – Черкасской, 27 – Черновицкой, 13 – Черниговской и 11 – города Киева.

Сегодня в Украине отмечают День матери. Предлагаем узнать наилучшие варианты, что подарить маме.

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Праздник был учрежден в одном из штатов США в 1910 году. Ее инициатором была молодая американка Анна Джервис, которая рано потеряла мать. На протяжении трех лет она обращалась во множество государственных учреждений, к политикам и чиновникам, пока, наконец, не была услышана.

Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны (в их числе: Бахрейн, Гонконг, Индия, Малайзия, Мексика, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты,Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Австралия, Украина, Эстония и др.), а еще более тридцати отмечают праздник в другие дни.