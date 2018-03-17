Порошенко: Крымчане рано или поздно пойдут на украинские выборы в Крыму

Жители временно оккупированного Крыма рано или поздно пойдут на украинские выборы на полуострове, заявил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Тwitter.

"Крым – это Украина. Жители Крыма должны и рано или поздно примут участие в выборах Президента Украины", – написал он.

Порошенко также заверил, что вместо российского аншлюса будет украинское возвращение – возвращение Крыма в Украину и Украины в Крым.

Ранее украинский президент заявил, что выборы в России дают Путину возможность изменить свое место в истории и выразил надежду, что после выборов Россия сможет изменить ситуацию в Украине к лучшему.

Как сообщалось, Украина направила руководству ООН официальное обращение по проведению Россией незаконных выборов президента на территории и временно оккупированного Крыма.

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта. Как известно, они пройдут также и в оккупированном Крыму. Украина и мировое сообщество выражают протест и не признают законность их проведения и легитимность будущих результатов.

Как сообщалось, нынешний российский лидер Владимир Путин будет нелегитимным президентом РФ в случае победы на президентских выборах из-за их незаконности в оккупированном Крыму, устранения главных оппонентов-оппозиционеров и из-за незаконного участия в них.