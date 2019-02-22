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Порошенко на саммите в Польше и последний день льгот для "евроблях": главные темы дня

Сегодня, 11:30

Сайт "Сегодня" собрал топ-темы дня, которые привлекут внимание украинских СМИ

Порошенко на саммите в Польше и последний день льгот для "евроблях": главные темы дня Украина Сайт «Сегодня» собрал топ-темы дня, которые привлекут внимание украинских СМИ

В течение пятницы, 22 февраля, определились главные темы, которые станут основными в информпространстве и получат свое развитие.

Президент Украины Петр Порошенко едет в Польшу в штаб-квартиру литовско-польско-украинской бригады ЛитПолУкрбриг. Состоится трехсторонний саммит с президентами Польши и Литовской Республики Анджеем Дудой и Далей Грибаускайте.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович даст публичный отчет о том, чем занималось новосозданное ведомство за все время его существование и как использовались средства из госбюджета.

Заканчивается льготный период растаможки евроблях, все таможни ГФС будут работать до 24:00. То есть все декларации, которые граждане успеют подать до 24 часов 22 февраля будут отработаны и оформлены в рамках льготной ставки.

Гидрометцентр предупредил о резком изменении погоды: большую часть Украины засыплет снегом и резко похолодает до -10 мороза, а местами до -15.

Замминистра иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль летит в Москву просить помощи для Мадуро в решении кризиса и искать поддержки в международном правовом поле.

Президент США Дональд Трамп примет в Белом доме вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, чтобы подвести итоги торговых переговоров.

О том, какими были итоги четверга, 21 февраля, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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Тег Порошенко, саммит, Трамп, грибаускайте, Дуда, Вятрович, литполукрбриг, погода в Украине, главные новости, топ-темы

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