Порошенко надеется на принятие Радой закона о нацбезопасности к саммиту НАТО

Сегодня, 12:44

В первом чтении законопроект был утвержден Радой в начале апреля

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Верховная Рада примет закон о национальной безопасности (законопроект №8068) к следующему саммиту НАТО, который состоится 11–12 июля 2018 года. Об этом президент заявил на заседании актива Хмельницкой области в субботу.

"Очень надеюсь, что к саммиту НАТО мы сможем представить уже проголосованный и подписанный закон", – сказал он.

Порошенко напомнил, что президентский законопроект о национальной безопасности Верховная Рада утвердила в первом чтении 5 апреля.

Документ, в частности, предусматривает, что фундаментальными национальными интересами являются интеграция Украины в европейское политической, экономическое, правовое пространство, обретение членства в ЕС и НАТО.

Также законопроект предлагает определить механизмы руководства в сфере нацбезопасности и обороны, нормировать структуру и состав оборонного сектора, системы управления, координации и взаимодействия его органов, ввести комплексный подход к планированию в сфере нацбезопасности для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны.

Недавно мы сообщали о том, что в Комитете по национальной безопасности и обороне Верховной Рады расширили законопроект "О нацбезопасности" новыми разделами с целью создания новой структуры законопроекта и его подготовки ко второму чтению. 
закон, президент, НАТО, Верховная Рада, Порошенко, саммит, нацбезопасность

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко надеется на принятие Радой закона о нацбезопасности к саммиту НАТО". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото:facebook.com/petroporoshenko/

Порошенко сообщил о следующем шаге Украины по вступлению в НАТО

10 Марта, 13:37

Президент поприветствовал решение альянса о предоставлении Украине статуса страны-аспиранта

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко просит Раду ускорить принятие закона о нацбезопасности

2 Апреля, 13:14

В настоящее время президентский законопроект находится в профильном комитете парламента
Загрузка...

Политика

Фото: president.gov.ua

Порошенко подал в Раду законопроект о нацбезопасности

23 Февраля, 13:01

Документ определяет стратегию развития и структуры, отвечающие за безопасность

Политика

Петр Порошенко. Фото: архив

Порошенко объяснил важность законопроекта о нацбезопасности

28 Февраля, 15:41

Документ разрабатывался в тесной координации с партнерами по НАТО, отметил глава государства

Украина

Фото: AFP

Неотложный закон о нацбезопасности: что изменится для украинцев

2 Марта, 07:22

Оборонять страну обяжут 15 ведомств, а главу Минобороны будут назначать среди гражданских

Политика

Верховная Рада. Фото: AFP

Рада приняла законопроект о службе в армии комиссованных по здоровью

27 Февраля, 13:49

По словам Винника, такие военнослужащие могут работать в тылу, в военных комиссариатах, в структуре Министерства обороны
Загрузка...