Порошенко надеется на принятие Радой закона о нацбезопасности к саммиту НАТО

В первом чтении законопроект был утвержден Радой в начале апреля

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Верховная Рада примет закон о национальной безопасности (законопроект №8068) к следующему саммиту НАТО, который состоится 11–12 июля 2018 года. Об этом президент заявил на заседании актива Хмельницкой области в субботу.

"Очень надеюсь, что к саммиту НАТО мы сможем представить уже проголосованный и подписанный закон", – сказал он.

Порошенко напомнил, что президентский законопроект о национальной безопасности Верховная Рада утвердила в первом чтении 5 апреля.

Документ, в частности, предусматривает, что фундаментальными национальными интересами являются интеграция Украины в европейское политической, экономическое, правовое пространство, обретение членства в ЕС и НАТО.

Также законопроект предлагает определить механизмы руководства в сфере нацбезопасности и обороны, нормировать структуру и состав оборонного сектора, системы управления, координации и взаимодействия его органов, ввести комплексный подход к планированию в сфере нацбезопасности для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны.

Недавно мы сообщали о том, что в Комитете по национальной безопасности и обороне Верховной Рады расширили законопроект "О нацбезопасности" новыми разделами с целью создания новой структуры законопроекта и его подготовки ко второму чтению.