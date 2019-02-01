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Порошенко наградил орденами 88 военнослужащих ВСУ

Сегодня, 15:36

Посмертно президент наградил 21 военного

Петр Порошенко. Фото АП
Петр Порошенко. Фото АП.
Порошенко наградил орденами 88 военнослужащих ВСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/44b/383/5c544b3831001.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/44b/383/5c544b3831001.jpg Украина Посмертно президент наградил 21 военного

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении государственными наградами 88 военных. Среди награжденных 67 военнослужащих, получивших ранения. Посмертно награжден 21 военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается, что защитники отмечены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности во время выполнения задач в операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях.

В частности, орденом Богдана Хмельницкого III степени награждены старший лейтенант Максим Ермохин и младший лейтенант Денис Лошкарёв посмертно.

Орденом "За мужество" II степени награжден старший сержант Николай Ливитчук. Военный выполняет задачи в зоне боевых действий. 15 октября 2018 года он получил осколочное ранение, но не покинул позицию для получения медицинской помощи и открыл ответный огонь в сторону противника. Вследствие прицельного огня были убиты наводчик и пулеметчик крупнокалиберного пулемета "Утес" противника.

Орденом "За мужество" III степени награждены 9 военных, из них посмертно – 18 защитников. Среди награжденных старший матрос Павел Кравец. 31 мая 2018 года пятеро военных в результате обстрела противника получили осколочные ранения. Павел Кравец начал оказывать первую медицинскую помощь раненым, под его руководством и с его помощью была осуществлена эвакуация военных в безопасное место. Во время осмотра врачей выяснилось, что Павел Кравец также получил два осколочных ранения.

Еще двое военнослужащих посмертно награждены орденом Даниила Галицкого.

Медалью "За военную службу Украине" награждены 3 военных, медалью "Защитнику Отечества" – 41 защитник.

Напомним, ранее верховный главнокомандующий ВСУ Петр Порошенко посетил бойцов 72-й отдельной мехбригады им. Черных Запорожцев ВСУ, которые находятся на лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве.

Также мы сообщали, сколько за прошедший год ВСУ получили нового, улучшенного и отремонтированного вооружения и техники.

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Тег Порошенко, орден, ВСУ, награда , ООС

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