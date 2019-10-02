Порошенко награждал орденом, а Зеленский обсуждал кинобизнес: как звезды Голливуда гостили в Киеве

Том Круз прогулялся в метро с помощником президента, а Депардье отдыхал на даче Ющенко

Фото: president.gov.ua

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Невероятно, но факт: 30 сентября в киевском метро был замечен голливудский актер Том Круз.Его окружала охрана и помощник Зеленского Андрей Ермак. Как оказалось, Том Круз приехал в Киев по приглашению Владимира Зеленского. Во время встречи Круз сообщил Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. В итоге это стало еще одним поводом, чтобы посетить Украину. В свою очередь президент Украины поделился своим опытом работы в киноиндустрии.

Разумеется, это не первый приезд кинозвезды первого эшелона в Киев: в этом году почетной гостьей Одесского международного кинофестиваля стала великая Катрин Денев, а в 2010 году Киев посетил Сильвестр Сталлоне – кстати говоря, единственная кинозвезда, которая не только не искала общения с украинскими политиками, но даже окружила себе плотным кольцом охраны, через которую не смог пробиться ни один народный депутат.

Какие еще звезды кино приезжали к нам в гости и как сложилось их общение с первыми лицами украинской политики, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Несостоявшийся Тарас Бульба Жерар Депардье

Фото: AFP

Одним из первых крупных киноактеров, ставших друзьями Украины, был Жерар Депардье. Это сейчас звезде "Вателя" и "Последнего метро" запрещен въезд в нашу страну сроком на пять лет, а еще совсем недавно Депардье считался личным другом как второго президента Украины Леонида Кучмы, так и его преемника Виктора Ющенко.

Впервые Депардье прилетел в Киев в марте 2004 года по приглашению Людмилы Кучмы, председателя опекунского совета благотворительного Фонда Надежды и Добра, с которой договорился об этом приезде еще осенью прошлого года в Париже. Прямо из аэропорта гостя повезли на встречу с президентом Украины Леонидом Кучмой, который признался французской звезде, что с удовольствием смотрит телесериал "Граф Монте-Кристо" (где Депардье выступил продюсером и исполнителем главной роли) и высказал свое преклонение перед ним как виноделом. В подарок Кучме актер привез вино с собственных виноградников.

А в июле 2007 года уже следующий украинский президент, Виктор Ющенко принимал актера на своей даче близ села Татарова в Ивано-Франковской области.

Депардье мечтал сыграть тараса Бульбу в фильме совместного производства Украины и Франции: отечественный минкульт даже объявил открытый конкурс сценариев. Предполагалось, что режиссером станет прославленный польский постановщик Ежи Гоффман, набивший руку на польско-казацкой теме, а съемки будут осуществляться на мощностях киностудии им. Довженко. Но несмотря на нежные отношения французского актера с президентской четой Ющенко, деньги на постановку найти так и не удалось, а в 2009 году на экраны вышел фильм Владимира Бортко с Богданом Ступкой в главной роли, и вопрос отпал сам собой. А со временем поменялись и дружеские пристрастия Депардье, который предпочел общество президента России.

"Неудержимые" Сталлоне, Лундгрен и Стейтэм проложили в Киев дорогу другим звездам

Фото: theexpendablesmovie.net

Жарким летом 2010 года в Киеве с помпой прошла презентация боевика "Неудержимые", который собрал целое созвездие звезд этих самых боевиков: от Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварценеггера до Микки Рурка и Брюса Уиллиса. До Киева добрались Сталлоне, Лундгрен и Стэйтем.

Это был первый визит в Украину кинозвезды такого уровня, как Сталлоне. До этого, за редким исключением, у нас гостили либо режиссеры авторского кино – Йос Стеллинг, Брюно Дюмон, Леос Каракс, которые приезжали в Киев, как правило, в рамках кинофестиваля "Молодость", либо "сбитые летчики". Например, Малькольм Макдауэлл, снимавшийся в начале нулевых в Киеве в довольно нелепом фильме о Чикатило "Эвиленко".

Пресс-конференция, премьера фильма и афтерпати, которые состоялись 7 августа, собрали весь киевский бомонд и политиков – в диапазоне от народного депутата Николая Катеринчука и до Виктора Януковича-младшего. В отличие от своих коллег, которые предпочли пересидеть жару в гостиничных номерах, после пресс-конференции Сталлоне отправился на автомобильную прогулку по Киеву – звезду провезли по центру и покатали по набережной, где он уделил время поклонникам, сфотографировавшись и раздав пару автографов.

После премьеры звезды расслабились в одном из ночных клубов, но так как их столик взяла в оцепление охрана, никто из звезд и политиков так и не смог к ним пробиться. За исключением давнего друга Сталлоне –Виталия Кличко: и Лундгрен, и Сталлоне с удовольствием в шутку бодались с Кличко, хлопали друг друга по плечу, пожимали руки. Из Киева "Неудержимые" увезли горилку и сувенирные футболки.

Фото: facebook.com/airportkiev

Любопытно, что спустя пости 10 лет после этого события, в феврале 2019 года, на ремонт в Киев прибыл самолет, который использовался в съемках фильма.Самолет Ан-26 пригнали из-за рубежа киевские бизнесмены, которые зарабатывают авиаперевозками грузов. Даже через пять лет после съемок на самолете сохранились все рисунки, которые, собственно, и сделали его звездой, а новые владельцы пообещали оставить камуфляж. Кстати говоря, самолет был собран в Киеве и первый полет совершил в 1984 году.

Жан Рено был очарован красотой Карпат

Фото: пресс-служба Госкино

Но особенно урожайным на визиты кинозвезд в Киев стал 2018 год, когда украинскую столицу посетили Арнольд Шварценеггер, Жан Рено, Джон Малкович и Джаред Лето, который приезжал к нам в рамках турне своей музыкальной группы 30 Seconds To Mars.

Открыл счет звезда фильмов Люка Бессона восьмидесятых годов "Подземка" и "Леон" – так, в феврале 2018 года стало известно, что в Украину для завершения своей карьеры прибыл Жан Рено. Актер снимался в Карпатах в психологическом триллере "Последний шаг", который выходит на украинские киноэкраны 17 октября под прокатным названием "Холодная кровь".

О своем опыте съемок в Украине Жан Рено рассказывал только хорошее – особенно 70-летнего актера впечатлила природа Карпат.

"Замечательное место – озеро Синевир", – поделился впечатлениями актер во время встречи с президентской четой Порошенко, которая состоялась 15 марта 2018 года. В свою очередь, Петр Порошенко отметил, что рад встрече с актером, является его сторонником и видел много фильмов с его участием. Он также выразил уверенность, что фильм "Последний шаг" будет иметь большой успех.

"Ваше участие (в этом фильме. – Ред.) будет хорошей рекламой для Украины", – сказал бывший президент.

Джон Малкович получил орден из рук Порошенко

Фото: facebook.com/petroporoshenko

В июле 2018 года Киев посетил голливудский ветеран Джон Малкович – актер, с одинаковой легкостью снимающийся как в экранизациях компьютерных игр, так и в авторских фильмах. Это был не первый приезд прославленного киноактера в Украину: в 2011 году он уже посещал нашу страну в качестве почетного гостя Одесского международного кинофестиваля.

В Киеве Джон Малкович выступил на Софийской площади в рамках концерта "Пути дружбы". В основу программы концерта легли бессмертные произведения Джузеппе Верди, фрагменты из оперы "Набукко", а также премьерное исполнение "Портрета Линкольна", написанного американским композитором Аароном Коуплендом для симфонического оркестра и чтеца – в качестве которого, собственно, двухкратный номинант на "Оскар" Джон Малкович и поднялся на сцену. За дирижерским пюпитром стоял не менее прославленный Рикардо Мути.

Украинские журналисты спрашивали Малковича, что он думает о войне на востоке (по странной иронии, в 2008 году Малкович снялся в роли жестокого советского офицера в фильме "По этапу"). А тогдашний президент Украины Петр Порошенко наградил актера Орденом "За заслуги" III степени.

Терминатор пообещал вернуться в Киев

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

"Железный Арни" нагнал в Киеве своих коллег по фильму "Неудержимые" через восемь долгих лет. Арнольд Шварценеггер впервые прилетел к нам 13 октября 2018 года, чтобы принять участие в масштабной международной конференции Olerom Forum One, которая проходила в столичном Дворце спорта.

Вполне ожидаемо, в аэропорту Арнольда Шварценеггера встретили поклонницы. Одна из них опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором можно увидеть, как голливудский актер выходит из таможенной зоны, а фанаты не сдерживают своего восторга от лицезрения легендарной кинозвезды.

INSTAGRAM

В Киеве актер и политик встретился с мэром Киева Виталием Кличко и тогдашним премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"Времени, к сожалению, было немного, но показал Киев своему другу Арни, который впервые посетил наш город. Шварценеггер прилетел на бизнес-форум, и мы с радостью встретились, прогулялись и пообедали. Арнольду очень понравился наш город, пообещал в следующий раз приехать на более длительное время. Он в хорошем настроении, чувствует себя хорошо, снимается в кино. Передал "привет" украинцам- :))) К разговору об Украине, о Киеве присоединился премьер Владимир Гройсман", – написал Кличко на своей странице в Facebook.

INSTAGRAM

71-летний Арнольд Шварценеггер признался, что ему очень понравился Киев и что он обязательно сюда еще вернется. "I'll be back in Kiev", – сказал он в видеообращении, используя свою крылатую фразу киборга Т- 800 из легендарного фильма "Терминатор".

Тайный голливудский десант: Робин Райт, Мила Кунис и Эштон Катчер

Фото: Getty Images

Звезда сериала "Карточный домик" Робин Райт, а также голливудские актеры и семейная пара по совместительству Мила Кунис и Эштон Катчер тайно приехали в Киевна 16-й по счету форум Ялтинской европейской стратегии YES, который проходил 12-15 сентября этого года.

Напомним, что звезда "Черного лебедя" Мила Кунис до 7 лет жила в Украине, пока ее семья не переехала в США.

"Меня не было в Украине более 28 лет. В прошлом году я побывала в Черновцах. А в Киеве никогда не была – здесь очень хорошо", – рассказала актриса. Она также добавила, что любит Украину: "Она сделала моих родителей и меня такими, какие мы есть. Сейчас Украина становится более прозрачной и доброй. Надеюсь, что война закончится и все будет хорошо".

В Киеве Мила Кунис вместе с Эштоном Катчером встретились с президентом Украины и первой леди, при этом голливудская пара отметила прекрасный английский Владимира и Елены Зеленских. Все вместе обговорили политику, технологию, гендерное равенство, а также что такое Украина и каково ее значение. Ну и, конечно, затронули тему развития украинской киноиндустрии.

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Кстати, когда на форуме Робин Райт спросили, не думала ли она о президентстве, актриса, которая в финальном сезоне "Карточного домика" сыграла 47-го президента США, пошутила в ответ: "Перед тем я должна быть комиком. Он (президент Зеленский. – Ред.) здесь?"

Помимо встречи с Голливудскими звездами, Владимир Зеленский во время работы форума также пообщался с шоураннером нашумевшего сериала "Чернобыль" Крейгом Мазином.

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