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Порошенко напомнил преимущество украинского паспорта: дает безвиз в 133 страны

4 мая, 09:51

За последнее время паспорт с тризубцем значительно укрепил свои позиции

Фото: rossandhelen / Depositphotos
Фото: rossandhelen / Depositphotos.

Украинский паспорт значительно опережает российский по возможностям путешествия по миру.

Об этом президент Петр Порошенко напомнил на своей странице в Facebook.

В качестве примера он привел данные мирового рейтинга Passport Index 2019, согласно которому, украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 государства мира.

"Горжусь, что мы укрепили статус украинского гражданства", – резюмировал глава государства.

Напомним, что согласно рейтингу в Passport Index, Украина занимает 23-е место (с Антигуа и Барбуда, а также Маврикием), имея безвизовый доступ в 133 страны мира: 91 страна – предоставляет полный безвиз, 42 – визу получают по прибытии в конкретную страну. В то же время для путешествия в 65 стран мира виза пока нужна.

При этом Украина обгоняет соседние страны из состава бывшего СССР. Грузия, Россия, Молдова и Беларусь имеют показатели 118, 117, 114 и 81 страну с безвизовым режимом соответственно.

В последние несколько недель Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Северной Македонией об условиях взаимных поездок граждан.

Кроме того, правительство одобрил проект соглашения с правительством Эквадора о взаимной отмене визовых требований.

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Тег Порошенко, безвизовый режим, паспорт Украины, безвиз, Passport Index

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