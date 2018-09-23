Порошенко назвал безупречной переброску двух судов в Азов

Сегодня, 18:05

"Донбасс" и "Корец" станут частью станут частью вновь созданной военно-морской базы

Фото: mil.in.ua
Фото: mil.in.ua

Поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" станут частью станут частью новосозданной военно-морской базы украинского флота в Азовском море.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Поздравляю наши военные корабли – поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" – с выходом в Азовское море. Эти суда станут частью вновь созданной военно-морской базы украинского флота на Азове. Спасибо экипажам судов за безупречно выполненный приказ!", – написал глава государства у себя в Facebook.

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Напомним, в воскресенье, 23 сентября, около 15:00 корабли Военно-морских сил Украины – поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец", которые следовали из Одессы в Бердянск, прошли под Крымским мостом в Керченском проливе и направляются в Азовское море.

Ранее из бердянского морского порта навстречу украинским кораблям, следующим из Одессы в Бердянск мимо Керченского пролива, направились малые бронированные артиллерийские катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны".

Как известно, судно и буксир, которые 20 сентября отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск, станут там основой новосозданной военно-морской базы украинского флота в Азовском море. 

Проход украинских судов сопровождает береговая охрана ФСБ России в оккупированном Крыму.

Кроме того, ВВС США направили к проливу самолет-разведчик для осуществления патрулирования.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" министр обороны Украины Степан Полторак рассказывал некоторые подробности по созданию военно-морской базы украинского флота на Азове.
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