Порошенко назвал единственную гарантию выживания Украины в противостоянии с РФ

Президент также сообщил, что сейчас Украина тратит 6% ВВП на оборону

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью немецкой газете Rheinische Post, что Украина стремится зафиксировать в Конституции свою политическую цель – членство в Евросоюзе и НАТО.

"Мы стремимся зафиксировать эту политическую цель (членство в ЕС и НАТО) даже в нашей Конституции. Для нас цель будущего членства в ЕС является мощной мотивацией для продолжения процесса реформ. На пути к Западу, тому Западу, с которым мы связаны", – отметил Петр Порошенко.

Президент отметил, что НАТО является единственной гарантией выживания Украины. Он также вспомнил, что Россия торжественно гарантировала Украине государственный суверенитет после распада СССР.

"Если Россия, постоянный член СБ ООН, не соблюдает международный мирный порядок и право, то НАТО остается нашей единственной гарантией выживания", – также добавил он.

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Президент сообщил, что сейчас Украина тратит 6% ВВП на оборону и подчеркнул, что точится кровавая война, которая с начала года забрала больше сотни наших солдат.

"Это никакой не замороженный конфликт, как некоторые утверждают, а кровавая война. При этом ежедневно погибают украинские солдаты. Почти 170 погибло с начала года. Сотни получили ранения, среди жертв есть и гражданские", – отметил Порошенко.

Полный текст интервью читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Не попадите в путинскую ловушку": Порошенко предупредил Германию об опасности".