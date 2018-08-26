Порошенко назвал количество служащих в ВСУ женщин

В рядах Вооруженных сил Украины служат по контракту 25 тысяч женщин, из них более трех тысяч – офицеры. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

В целом рядах ВСУ служат и работают более 55 тысяч женщин, уточнил глава государства.

Он также напомнил, что накануне во время военного парада ко Дню независимости по Крещатике впервые шагал отдельный парадный расчет будущих офицеров из военнослужащих-женщин. Это были курсантки Военного института КНУ им. Шевченко и Военного института телекоммуникаций и информатизации им. Героев Крут.

24 августа Украина праздновала 27-ю годовщину независимости, в честь которой на Крещатике прошел большой военный парад. В нем приняли участие около 4500 военных и 250 единиц техники, в том числе авиация. В этом году впервые на параде маршировали 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны. Кроме того, по Крещатику прошлись военные из 18 стран мира – около 300 человек.

Военный парад в Киеве собрал десятки тысяч зрителей. Места у забора на Крещатике хватило не всем, так что зеленые склоны на улице на несколько часов превратились в трибуны: желающие посмотреть на военных и технику оккупировали зеленые зоны и все ближайшие возвышенности.