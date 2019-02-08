Порошенко назвал свои приоритеты в случае переизбрания его на второй срок
Порошенко заявляет, что укрепление армии останется его приоритетом в случае переизбрания на пост президента
Укрепление и модернизация ВСУ останутся приоритетом для Петра Порошенко, если его переизберут на второй срок на пост президента. Об этом говорится в предвыборной программе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, размещенном на сайте ЦИК.
"За пять лет мы сделали то, что не делалось годами и десятилетиями. Мы заложили прочный фундамент для развития государства – основу для украинской истории успеха", - говорится в программе.
Порошенко подчеркнул, что в Украине была возрождена армия, которая остановила российского агрессора и сдерживает его.
"Укрепление Вооруженных сил, их модернизация и оснащение новейшими образцами оружия и военной техники останется нашим безусловным приоритетом. Это, среди прочего, дает толчок нашей науке и промышленности", - подчеркнул он.
По словам кандидата в президенты, в случае его избрания "мы завершим создание плотной системы противоракетной и противовоздушной обороны".
Порошенко отметил, что на очереди – коренная модернизация украинского флота и воздушных сил.
"Мы поднимем уровень социального обеспечения наших военнослужащих, расширим поддержку семей участников боевых действий", - обещает он.
Напомним, 29 января во время выступления на форуме "От Крут в Брюссель. Мы идем своим путем" Порошенко заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины. Он публично попросил мандата у избирателей на то, чтобы восстановить территориальную целостность страны и принести выгодный Украине мир и завершить построение сильного успешного государства. А для этого ему нужно остаться в президентском кресле.
3 февраля президент подал документы в ЦИК. Он пришел в Центризбирком за несколько часов до официального финиша принятия документов. Эксклюзивно для "Сегодня" он заявил о высокой ответственности за судьбу страны и важности продолжения реформ в стране ввиду высокой цены, уже заплаченной украинским народом на пути их реализации.
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