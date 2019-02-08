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Порошенко назвал свои приоритеты в случае переизбрания его на второй срок

Сегодня, 12:34

Порошенко заявляет, что укрепление армии останется его приоритетом в случае переизбрания на пост президента

Фото: president.gov.ua
Порошенко назвал свои приоритеты в случае переизбрания его на второй срок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/94f/b3a/5c594fb3a6acc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/94f/b3a/5c594fb3a6acc.jpg Украина Порошенко заявляет, что укрепление армии останется его приоритетом в случае переизбрания на пост президента

Укрепление и модернизация ВСУ останутся приоритетом для Петра Порошенко, если его переизберут на второй срок на пост президента. Об этом говорится в  предвыборной программе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, размещенном на сайте ЦИК.

"За пять лет мы сделали то, что не делалось годами и десятилетиями. Мы заложили прочный фундамент для развития государства – основу для украинской истории успеха", - говорится в программе.

Порошенко подчеркнул, что в Украине была возрождена армия, которая остановила российского агрессора и сдерживает его.

"Укрепление Вооруженных сил, их модернизация и оснащение новейшими образцами оружия и военной техники останется нашим безусловным приоритетом. Это, среди прочего, дает толчок нашей науке и промышленности", - подчеркнул он.

По словам кандидата в президенты, в случае его избрания "мы завершим создание плотной системы противоракетной и противовоздушной обороны".

Порошенко отметил, что на очереди – коренная модернизация украинского флота и воздушных сил.

"Мы поднимем уровень социального обеспечения наших военнослужащих, расширим поддержку семей участников боевых действий", - обещает он.

Напомним, 29 января во время выступления на форуме "От Крут в Брюссель. Мы идем своим путем" Порошенко заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины. Он публично попросил мандата у избирателей на то, чтобы восстановить территориальную целостность страны и принести выгодный Украине мир и завершить построение сильного успешного государства. А для этого ему нужно остаться в президентском кресле.

3 февраля президент подал документы в ЦИК. Он пришел в Центризбирком за несколько часов до официального финиша принятия документов. Эксклюзивно для "Сегодня" он заявил о высокой ответственности за судьбу страны и важности продолжения реформ в стране ввиду высокой цены, уже заплаченной украинским народом на пути их реализации.

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Тег армия, Порошенко, помощь, ВСУ

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Источник:

УНИАН

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