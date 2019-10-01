Порошенко объявил награду за помощь в поимке напавших на Гонтареву

Пятый президент Украины Петр Порошенко объявил вознаграждение в три миллиона гривен за информацию о людях, нападавших на экс-главу Национального банка Валерию Гонтареву.

Награда была объявлена за помощь в расследовании атак на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой, а именно – за информацию, которая поможет установить заказчиков и исполнителей.

Ранее неизвестные устроили пожар в доме Гонтаревой под Киевом, а в столице – сожгли автомобиль ее невестки. Сейчас бывшая глава Нацбанка находится в лондонской больнице после того, как ее сбила машина.

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Ранее мы сообщали, что лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вместе с супругой Мариной в Лондоне навестили Валерию Гонтареву, которую месяц назад сбил автомобиль.

При встрече политик передал Гонтаревой слова поддержки от многих украинцев, а также стильную футболку с изображением самой экс-главы НБУ.

Напомним, Гонтарева считает, что ДТП в Лондоне, обыск в киевской квартире, поджог автомобиля ее сына и пожар в загородном доме под Киевом – это "плата" ей за реформы в финансовой сфере и наведение порядка в банковском деле Украины.

Все подробности в спецтеме Поджог дома Гонтаревой

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