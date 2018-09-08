Порошенко опубликовал видео поздравления шести украинских городов "с днем рождения"

Сегодня, 12:27

Глава государства отметил самобытность "именинников" из разных уголков страны

Скриншот
Скриншот

Президент Украины Петр Порошенко выразил поздравления жителям шести украинских городов, которые 8 сентября отмечают свои "дни рождения". Соответствующие посты были опубликованы в Facebook главы государства.

Первым появилось сообщение, адресованное Виннице, Житомиру, Луцку, Луганску и Николаеву, которые президент назвал "прекрасными и самобытными городами".

"Винница, Житомир, Луцк, Луганск и Николаев – сегодня пять прекрасных и самобытных украинских городов отмечают День рождения. От Запада и до Востока, от Севера и до Юга – Украина едина!" – говорится в поздравлении.

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Второе сообщение было обращено к жителям Днепра, и в нем глава государства напомнил, как весной 2014 года днепряне встали на защиту страны.

"Искренне поздравляю днепрян с Днем города! Жители Днепра, наследники героев-казаков, весной 2014 року без лишних раздумий встали на защиту независимой Украины и вместе сломали российский план по расчленению и уничтожению Украины. Благодарю вас, днепряне, за мужество и патриотизм, пусть ваш чудесный город расцветает под мирным небом свободной Украины!" – написал Порошенко.

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Еще одно сообщение было адресовано жителям города "мира и жита".

"Посетили с Мариной город "мира и жита", город героев – наших десантников из 95 бригады. Сегодня славному и древнему Житомиру 1134 года. Искренние поздравления житомирянам с Днем города!" – отмечается в поздравлении.

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Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны с 26-летием создания. Во время торжеств он отметил, что разведка вместе с другими спецслужбами должна минимизировать влияние России во время украинских выборов.

Позже стало известно, что новой встречи или переговоров в каком-либо формате между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Петром Порошенко в ближайшее время не ожидается. 
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"Сегодня"

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