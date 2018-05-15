Порошенко открыл современный фельдшерско-акушерский пункт в селе под Киевом

Медучреждение создано по проекту французского архитектора и там будет современное оборудование

Президент Украины Петр Порошенко открыл новый фельдшерско-акушерский пункт со служебным жильем в селе Боденьки Киевской области, сообщает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что обсуждал тему качественного медицинского обслуживания жителей сел и небольших городов с партнерами из Канады, Франции, Германии и представителями Всемирного банка.

"Я предложил совершенно уникальную модель – модель телемедицины. Когда мы будем сочетать в сельской лаборатории качественного медицинского работника, в сельской амбулатории будет находиться самое необходимое оборудование для первого быстрого анализа и диагностики. Информация о пациенте дальше будет поступать в медицинский хаб или в район, где врач уже прочитает кардиограмму, проанализирует необходимые данные, увидит симптомы, если нужно свяжется с областным центром или Киевом, привлечет специалистов и поставит качественный диагноз", – сказал Порошенко и добавил, что такая оперативность позволит сохранить бесценное время.

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Глава государства отметил, что в новом доме фельдшерско-акушерского пункта, созданном по проекту французского архитектора, будет размещена аппаратура, а также помещения для проживания фельдшера, автомобиль.

По его словам, при необходимости по указанию врача будут предоставляться лекарства и будут сделаны соответствующие процедуры, или пациент будет транспортирован в районную или областную больницу, где будут предоставлены все необходимые услуги.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что на развитие телемедицины в Украине будут направлены значительные финансы, в чем поможет финансирование Всемирного банка и канадских партнеров. По его словам, немецкий канцлер Ангела Меркель пообещала предоставить доступ к передовым технологиям телемедицины в Германии.

Осенью прошлого года Порошенко открыл обновленное отделение больницы в Днепре. На реконструкцию и переоснащение медучреждения было потрачено 85 млн грн, сказал глава государства.