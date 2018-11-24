Порошенко: Ответственность за Голодомор не имеет срока давности и лежит на России

Ответственность за Голодомор 1932-1933 годов лежит на России, которая является правопреемницей СССР. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на мероприятии в память жертв Голодомора.

"Историческая ответственность за Голодомор лежит на Российской Федерации как правопреемнице СССР, и это преступление не имеет срока давности. Россия вновь, как и сто лет назад, развернула агрессию против Украины, чтобы вернуть ее в империю", – заявил глава государства.

Также он добавил, что "в Кремле снова ненавидят и боятся свободной европейской Украины, но я точно знаю: они уже не смогут повернуть колесо истории в обратном направлении, Украина уверенно идет своим путем".

Кроме того, глава государства отметил, что накануне Дня памяти "мы услышали от Папы Франциска слова в память о жертвах Голодомора", также слова соболезнования и поддержки украинскому народу выразил и Вселенский патриарх Варфоломей.

"Это трагедия, которая говорит сама за себя, среди прочих жестоких поступков против человечества и Божьего творения, совершенных в ХХ веке", – цитировал Порошенко обращение Вселенского патриарха.

По словам главы государства, участие в международном форуме "Украина помнит – мир признает", приняли участие представители 50 стран.

Напомним, что в Украине Голодомор 1932-1933 годов признан геноцидом, организованным руководством ВКП(б) и правительством СССР путем создания искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР и Кубани, подавляющее большинство населения которой составляли украинцы.

Трагические события унесли, по различным подсчетам от 3 до 4,5 миллионов жизней в Украине. Также приводятся данные о 7 миллионах погибших, и даже они не являются окончательными. Больше всего украинцев погибло в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.