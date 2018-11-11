Порошенко озвучил дату заседания комиссии по стратегическому партнерству Украина-США

Сегодня, 20:19

Встреча на уровне глав МИД состоится в Вашингтоне 

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Заседания комиссии по стратегическому партнерству Украина-США на уровне глав МИД пройдет в Вашингтоне 16 ноября, сообщил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Париже.

"Могу заявить о договоренности о проведении 16 ноября комиссии стратегического партнерства в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел", – сказал он.

Договоренность достигнута в результате его встречи с президентом США Дональдом Трампом в субботу, 10 ноября, по результатам которой в воскресенье встретились министры иностранных дел Украины Павел Климкин и государственный секретарь США Майкл Помпео. 

Как известно, ранее Порошенко заявил, что в ходе встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном договорился возобновить работу комиссии стратегического партнерства Украина-США.

"В марте – 10 лет как она основана. Очень давно не было заседаний"–  сказал тогда глава государства.

По его словам, в рамках возобновления работы комиссии будет сформировано несколько групп, где стороны будут обсуждать дальнейшие реформы.

Напомним, что украинский президент находится с визитом в Париже, где проходят мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.
США, комиссия, дата, партнерство

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"Сегодня"

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