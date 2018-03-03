Порошенко подписал положение о Силах спецопераций ВСУ

Текста самого положения в публичном доступе нет

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об утверждении положения о Силах специальных операций Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

"Согласно части пятой статьи 10 закона Украины "О Вооруженных силах Украины" постановляю: утвердить положение о Силах специальных операций Вооруженных сил Украины", – говорится в документе.

Отмечено, что текст положения прилагается тайно.

Напомним, 15 февраля Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, а также о сроках проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году.

Также мы писали о том, что президент Украины назвал Вооруженные силы Украины одной из самых активных и наиболее эффективных армий Европы.

"В течение последних трех лет мы стали одной из самых активных армий в Европе, хотя до этого армия была в очень плохом состоянии. И наша стратегия также является очень важным шагом для будущего цивилизации", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, Порошенко заявил, что Украина продолжает наращивать военную мощь.



