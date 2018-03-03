Порошенко подписал положение о Силах спецопераций ВСУ

Сегодня, 19:10

Текста самого положения в публичном доступе нет

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об утверждении положения о Силах специальных операций Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

"Согласно части пятой статьи 10 закона Украины "О Вооруженных силах Украины" постановляю: утвердить положение о Силах специальных операций Вооруженных сил Украины", – говорится в документе.

Отмечено, что текст положения прилагается тайно.

Напомним, 15 февраля Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, а также о сроках проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году

Также мы писали о том, что президент Украины назвал Вооруженные силы Украины одной из самых активных и наиболее эффективных армий Европы. 

"В течение последних трех лет мы стали одной из самых активных армий в Европе, хотя до этого армия была в очень плохом состоянии. И наша стратегия также является очень важным шагом для будущего цивилизации", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, Порошенко заявил, что Украина продолжает наращивать военную мощь.
Украина, Порошенко, указ, ВСУ

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко подписал положение о Силах спецопераций ВСУ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

фото AFP

Трамп продлил на год санкции против России из-за ситуации в Украине

Вчера, 22:01

Документ будет опубликован в "Федеральном регистре" и передан в Конгресс

Политика

Фото: president.gov.ua

Порошенко утвердил сроки призыва и увольнения в запас срочников

15 Февраля, 22:39

Президент подписал указ об увольнении в запас срочников, а также о сроках проведения очередных призывов в 2018-м
Загрузка...

Политика

Александр Турчинов. Фото: turchynov.com

Указ уже был готов, но военное положение не ввели: Турчинов назвал причину

15 Февраля, 17:08

И. о. президента собрал лидеров политических сил и предложил ввести военное положение

США

фото AFP

Суд в США признал неконституционным указ Трампа о мигрантах

16 Февраля, 03:45

Большинство судей пришли к выводу, что иммиграционный указ Трампа является неконституционным и незаконно дискриминирует мусульман
Загрузка...