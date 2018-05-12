Порошенко подписал закон о помощи иностранцам, которые служат в ВСУ

Под действия закона попадают как иностранные граждане, так и лица без гражданства

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменения в статью 214 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно усовершенствования отдельных вопросов выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины". Об этом сообщает пресс-служба АП.

Целью Закона является повышение уровня социальной защиты иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины.

Документом совершенствуется действующее законодательство и устанавливается на одинаковом уровне размер единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности для всех военнослужащих Вооруженных Сил Украины в том числе и иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины.

Напомним, президент Украины зарегистрировал законопроект 8156 о внесении изменений в закон Украины о гражданстве, в котором президент Украины отмечает дополнительные основания для приобретения гражданства.

Кроме того, Петр Порошенко внес в Верховную Раду разработанный Национальным банком законопроект "О валюте".