Порошенко показал, как военные готовятся к параду ко Дню независимости
В составе пешей колонны на параде будут силовики различных ведомств – от ВСУ до спасателей
Украинские военные готовятся к параду ко Дню Независимости Украины – видео с репетиции показал на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.
По егго словам, в Гостомеле взлетной полосе ГП "Антонов" состоялась первая репетиция пешей колонны сводных парадных расчетов от ВСУ, Нацгвардии, МВД, СБУ, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и пограничников, а также более двух десятков военных оркестров.
"Впервые в этом году на параде прошествует коробка женщин-военнослужащих", – добавил Порошенко.
Напомним, ранее военный эксперт Сергей Згурец рассказал, что на военном параде в честь Дня независимости Украины будет представлено новейшее вооружение украинского производства.
Также напомним, что сайт "Сегодня" писал о том, как создают украинские ракетные комплексы. В 2017 году было анонсировано появление нового оперативно-тактического комплекса "Гром", способного поражать цели на дальности до 450 км. Также прошли испытания ракетного комплекса "Вильха", который является глубокой модернизацией советской реактивной системы залпового огня "Смерч".
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