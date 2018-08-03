Порошенко показал, как военные готовятся к параду ко Дню независимости

Сегодня, 17:49

В составе пешей колонны на параде будут силовики различных ведомств – от ВСУ до спасателей


Украинские военные готовятся к параду ко Дню Независимости Украины – видео с репетиции показал на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

По егго словам, в Гостомеле взлетной полосе ГП "Антонов" состоялась первая репетиция пешей колонны сводных парадных расчетов от ВСУ, Нацгвардии, МВД, СБУ, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и пограничников, а также более двух десятков военных оркестров.

"Впервые в этом году на параде прошествует коробка женщин-военнослужащих", – добавил Порошенко.

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Напомним, ранее военный эксперт Сергей Згурец рассказал, что на военном параде в честь Дня независимости Украины будет представлено новейшее вооружение украинского производства.

Также напомним, что сайт "Сегодня" писал о том, как создают украинские ракетные комплексы. В 2017 году было анонсировано появление нового оперативно-тактического комплекса "Гром", способного поражать цели на дальности до 450 км. Также прошли испытания ракетного комплекса "Вильха", который является глубокой модернизацией советской реактивной системы залпового огня "Смерч".
Порошенко, день независимости, ВСУ, парад, украинские военные

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Источник:

"Сегодня"

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