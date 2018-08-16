Порошенко показал видео новой трассы, соединившей Запорожье и Днепр

Сегодня, 18:28

Глава государства напомнил о возможностях, которые дает децентрализация


Два крупных областных центра – Днепр и Запорожье – соединила новая качественная автодорога Н-08, средства на строительство которой были выделены благодаря децентрализации. Об этом в своем Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.

"Днепр и Запорожье соединила новая качественная автодорога Н-08. Теперь перемещение между городами стало намного комфортнее и быстрее – водители уже успели оценить качество новой трассы", – отметил глава государства, добавив к своему сообшению хештэг "Децентрализация".

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Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман объяснил, как ведется ремонт дорог. По его словам, более 50% проектов дорожного строительства, запланированных на 2018 год, выполнены или находятся на завершающей стадии.

Также мы писали о том, что Кабинет министров в рамках проектов масштабного обновления дорожного хозяйства вводит европейскую систему управления отраслью.

Речь идет о введении четко очерченных требований к проведению работ, определении ответственности, формировании дорожного бюджета и системы контроля использования средств, пояснил Гройсман. Правительство также ужесточит контроль за ремонтом дорог. Строителями придется за свой счет устранять ошибки, допущенные при ремонте.

Как известно, дороги в Украине изношены на 95-97%. В 2017 году "Укравтодор" восстановил порядка 2000 км – около 1% от всей протяженности трасс. Такими темпами стране не хватит и 100 лет, чтобы восстановить все дорожное покрытие. Кроме того, трассы нуждаются в ежегодном ремонте. Ранее  сайт "Сегодня" узнал, как Украине построить качественные трассы раз и навсегда.
дорога, Порошенко, Днепр, Запорожье, децентрализация

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Источник:

"Сегодня"

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