Порошенко показал яркие фото с репетиции парада в Киеве

Сегодня, 20:11

Глава государства отметил, что для него было честью встать в одну шеренгу с украинскими воинами


Фото: пресс-служба президента Украины

Фото: пресс-служба президента Украины

Фото: пресс-служба президента Украины

Фото: пресс-служба президента Украины

Фото: пресс-служба президента Украины

Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко обнародовал на своей странице в Facebook впечатляющие фото с репетции парада ко Дню Независимости на Крещатике, который пройдет 24 августа.

"Для меня честь стоять в одной шеренге с такими Воинами. Имел возможность сказать им это лично во время генеральной репетиции парада. Приглашаю всех 24 августа, в 10:00 на Крещатик, чтобы вместе отметить День Независимости", – отметил Порошенко.

Напомним, в госконцерне "Укроборонпром" рассказали о малоизвестной украинской технике, которая пройдет по Крещатику на День Независимости – это "глаза и уши" артиллерии, комплексы акустической разведки и контрбатарейные радары:

Как сообщалось, в параде по случаю Дня Независимости в этом году примут участие 4,5 тыс. военнослужащих и 250 единиц военной техники, в том числе будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, которые уже приняты на вооружение и те, которые проходят государственные испытания.

Присутствие на параде в Киеве 24 августа ранее подтвердили представители 15 стран-партнеров Украины, большая часть из которых – из стран-членов НАТО, а также советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Напомним, по данным СМИ, полеты истребителей над Киевом, которые происходят в последние дни, также связаны с подготовкой к параду, однако в Минобороны эту информацию пока не подтверждают.

Отметим, в связи с предстоящим военным парадом Служба безопасности Украины перешла на усиленный режим несения службы, и принимает меры для предотвращения возможных провокаций. 
Порошенко, Крещатик, День Независимости, пехота, парад

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Источник:

"Сегодня"

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