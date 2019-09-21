Порошенко посетил Книжный форум во Львове

/ Фото: eurosolidarity.org

Нужно делать все, чтобы увеличить количество украинского продукта для формирования украинской идентичности, поэтому Книжный форум во Львове является важной составляющей сохранения именно украинского интеллектуального пространства.

Об этом пятый президент Украины (2014-2019), лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сказал во время посещения XXVI Книжного форума во Львове вместе с супругой Мариной.

"Здесь фантастическая украинская атмосфера. Приветствую всех, кто приехал сегодня во Львов, так вы сегодня точно получите здесь огромное удовольствие – я это чувствую, и вы точно это почувствуете", – поделился впечатлениями от форума Порошенко и вспомнил, что в детстве начал читать очень рано.

"Я очень люблю книги, и эта любовь не проходит и сейчас. Сегодня уже перешли на электронные книги, уже ты можешь увеличивать шрифт, уже можешь читать вечером... Но это такой барометр, это такой тест, лакмусовая бумажка того, чтобы ты оставался в интеллектуальном пространстве Украины", – отметил он.

Порошенко подчеркнул, что сегодня на форуме можно приобрести много книг.

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"Но это не расходы, это – инвестиции, инвестиции в личность", – сказал он и отметил, что нужно увеличивать число книг, фильмов, программ на радио и телевидении для формирования украинской идентичности.

"И мы со своей стороны делали, делаем и будем делать все для того, чтобы этих книг, этих фильмов было больше", – отметил Порошенко.

Он также посетил ветеранскую палатку, где представлены книги, авторами которых являются военные, защищавшие независимость и территориальную целостность Украины на востоке страны.

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Он особо подчеркнул важность хранить память о событиях на Донбассе и военное братство, и именно благодаря воспоминаниям непосредственных участников этих событий это становится возможным. Кроме того, воспоминания ветеранов важны и с юридической точки зрения как свидетельство для Гаагского трибунала, добавил он.

"Очень важно сейчас, чтобы мы не отводили (войска. – Ред.) и не отдавали украинскую землю, какими бы "формулами Шайнмайера" это ни прикрывалось. Очень важно сейчас, чтобы то, ради чего отдавали жизни украинские герои, чтобы защитить украинскую землю и защитить украинцев, проживающих на Донбассе, это было первым приоритетом государства. И для того, чтобы наполниться этим чувством, надо было приехать сегодня во Львов, в ветеранскую палатку. Здесь настоящая положительная энергия", – сказал Порошенко.

"Я думаю, что учиться любить Украину нужно именно у этих ребят. Надо почитать их книги", – сказал Порошенко и добавил, что обсудил с ветеранами возможность издания их аудиокниг, и планы по созданию фильмов на основе их произведений.

"Ключевая позиция – формирование национальной идентичности в значительной степени формируется в этой палатке", – добавил он.

Напомним, на XXV Книжном форуме во Львове презентация фотокниги "Донбасс и Мирные" вызвала бурю эмоций.

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