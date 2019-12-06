Порошенко посетил раненых бойцов в военном госпитале

Мы с вами одна команда, которая очень любит и защищает Украину, заявил политик

/ Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вместе с народным депутатом, боевым генералом Михаилом Забродским в День Вооруженных сил Украины посетили военнослужащих, проходящих лечение в Главном военном клиническом госпитале.

"Я здесь для того, чтобы поздравить и поблагодарить вас", – сказал Порошенко и подчеркнул – нашу армию любят и уважают украинцы и боится враг.

"Мы делаем все, чтобы был мир. Но мир такой, какой приведет к освобождению украинской земли, а не мир на условиях капитуляции, когда мы бежим с нашей земли", – отметил он.

Пятый президент Украины поинтересовался мнением военных об отводе войск от линии разграничения. Военные отметили, что то, что их заставляют оставлять занимаемые позиции, это снижает боевой дух, потому что они оставляют свою землю, которую обороняли от врага. Они рассказали, что в Вооруженных силах нет тех, кто бы поддерживал разведения войск.

Порошенко подчеркнул: "Мы делаем все возможное для того, чтобы сценарий, когда они собирались отводить войска по всей линии фронта, не был осуществлен. Мы этого не допустим. Потому что для них это все пустой звук, а для нас – это большое количество крови, пота, нервов, потерянных друзей".

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Он отметил, что сегодня сложилась такая ситуация, что сами Вооруженные силы нуждаются в защите от попыток переписать историю; от того, чтобы "тыловые крысы" не атаковали боевых солдат, офицеров и иногда даже генералов; от пятой колонны, которая появилась внутри нашего государства и говорит, что защищать государство – это не так важно.

Порошенко убежден, что государство обязано отдавать должное и армии, и каждому военнослужащему.

Важно сделать все для того, чтобы начатый процесс повышения материального обеспечения военнослужащих продолжился – подчеркнул Порошенко. Он констатировал, что в этом году повышение зарплат и социальных выплат военным, к сожалению, замороженное и не происходить.

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Порошенко считает чрезвычайно важным продолжение начатой ​​программы модернизации военной техники и вооружения армии. Тем более, что сейчас выполнения более половины оборонного заказа остановлено. Нельзя допустить разрушения новой системы питания, обеспечения вещевым имуществом, системы обеспечения армии, – предостерегает Порошенко.

"Я хочу сказать, что мы с вами – одна команда, которая очень любит Украину. Команда, которая имеет не политические приоритеты, а государственные. Для того, чтобы нам государство защитить ... Мы с вами – одной крови", – обратился Порошенко к военным.

Он поинтересовался: как проходит лечение, как обеспечены военные. Военные рассказали, что батальон "Айдар", который они представляют, не имеет пункта постоянной дислокации и, выходя на ротацию из зоны проведения операции Объединенных сил, они оказываются в палатках, не имеют элементарных санитарно-бытовых условий для отдыха и восстановления боеспособности.

Несколько военных обратились с просьбами о помощи в решении вопросов по выплате компенсаций временно перемещенным лицам.

Пятый президент Украины заверил, что все эти вопросы держать на контроле и сделает все необходимое для их решения.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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