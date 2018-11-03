Порошенко послал Россию вон, а Меркель рассказала про тарифы: ТОП-5 цитат недели

В ОБСЕ знают, как остановить войну на Донбассе, а украинский политолог рассказал, как отыскать в санкционном списке фамилии "агентов влияния" Кремля

Президент Украина Петр Порошенко резко высказался по поводу введения экономических санкций со стороны РФ. Канцлер Ангела Меркель привела в пример ситуацию с тарифами на газ в ФРГ и предупредила, что не стоит злоупотреблять субсидиями. Финансовый эксперт объяснил, что никакого экономического кризиса в стране нет – это государство начало рассчитываться с МВФ. Главные цитаты уходящей недели – в дайджесте "Сегодня".

"Пошли вон из Украины": Порошенко жестко ответил на санкции

Президент Петр Порошенко в ответ на введение экономических санкций со стороны РФ призвал Россию убраться из Украины вместе со своими войсками. Об этом он сказал в четверг на брифинге, который проводил совместно с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Он отметил, что нахождение в "черном списке" Кремля следует расценивать как признание.

"Вместо того чтобы бряцать оружием на фронте посредством санкций, России надо сделать очень простую вещь: пойти вон из Украины, забрать свои войска, забрать свое оружие, восстановить территориальную целостность Украины. Решение о санкциях не было неожиданным. За небольшим исключением это список очень достойных людей… включая моего сына, включая половину моей администрации, большое количество народных депутатов, большинство членов коалиции, членов украинского правительства. Хочу сказать, что в Украине нахождение в списке – как какая-то государственная награда. По крайней мере, это так воспринимается", – заявил Порошенко.

Постановление правительства РФ № 1300 о введении специальных экономических мер в отношении премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 1 ноября. В санкционный список попали 322 гражданина Украины, включая Алексея Порошенко, и 68 украинских компаний. подробнее о том, какие политики и компании попали в санкционный список Кремля. Читайте подробнее о том, какие именно политики и компании попали в санкционный список Кремля.

Нужно отметить, что позиция главы государства, мягко говоря, не совпадает с ожиданиями Кремля. Как объяснил пресс-секретарь президента РФ, Москва готова отменить ограничительные меры, если то же самое сделает Украина.

Эксперт рассказал, что санкционный список рассекретил "агентов влияния" Кремля

Между тем, выяснилось, зачем России понадобился пресловутый санкционный список. По мнению политического эксперта Тараса Березовца, внешняя, публичная задача списка – обозначить тех украинских политиков, журналистов, бизнесменов и чиновников, которых в Кремле считают виновными за нынешний уровень двусторонних отношений. А еще приструнить тех украинских олигархов, которые ведут свой бизнес на территории РФ.

Но главная цель введения санкций против Украины – это скрыть реальную зависимость от Кремля пророссийских украинских политиков накануне президентских и парламентских выборов. Это именно те самые люди, которых Москва собирается продвигать к власти в Украине. Об этом политический эксперт написал в Facebook.

"В окружении Путина надеются таким образом скрыть их реальную зависимость от Кремля накануне президентских и парламентских выборов. В этой части "солсберецкие" (спецслужбы РФ – ред.) явно допустили ошибку, непреднамеренно засветив в санкционном списке ряд позабытых и неожиданных фамилий, которых таким образом банально спалили. В целом список неокончательный и по примеру американских и европейских санкционных проскрипций будет в дальнейшем расширяться", – пишет Тарас Березовец.

Меркель прокомментировала тарифы на газ в Украине и субсидии

Не менее животрепещущая тема недели – это повышение тарифов на газ для населения. Свое мнение по поводу тарифов и субсидий высказала даже канцлер Германии Ангела Меркель. Канцлер Германии пояснила, что ФРГ шла по сложному пути отхода от общих субсидий к тому, чтобы субсидии были индивидуальными для социально незащищенных граждан.

"Моя просьба, именно что касается цен на энергоносители, – вопрос контроверсионный и противоречивый – даже если есть разные мнения относительно цен на энергоносители, не нужно, чтобы возникало впечатление, чтобы население думало, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу", – сказала Меркель на встрече со спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием и главами парламентских фракций в четверг в Киеве.

Правда, госпожа канцлер предостерегла от того, чтобы индивидуальные субсидии назначались тем гражданам, которым вполне по карману оплачивать счета.

"Но если все получают субсидии, даже те, кто могут себе позволить (оплачивать энергоносители самостоятельно. – Ред.), здесь об успехе нельзя говорить", – подчеркнула Меркель.

Как известно, с начала ноября в Украине повышаются цены на газ для населения. Такое требование предусмотрено постановлением Кабинета министров от 19 октября 2018 года № 867.

В "Нафтогазе Украины" подсчитали, что конечная цена газа для населения составляет 8548,92 грн за тысячу кубометров. В этот тариф уже включена стоимость доставки газа и его распределения, а также НДС. Газ для предприятий ТКЭ будет стоить 8361,85 грн, проинформировали в "Нафтогазе". Тарифы останутся такими до конца нынешнего отопительного сезона, то есть до весны 2019 года.

Кроме газа, в Украине подорожают услуги централизованной подачи тепла и горячей воды – в среднем на 16%. Точная стоимость будет зависеть от поставщика.

Финансовый эксперт успокоил: кризиса в стране нет

А вот и хорошие новости: в украинской экономике нет кризиса, состояние финансовой системы прочное, а риски невыполнения госбюджета не наблюдаются. Что касается сокращения за месяц на 31,5% объема остатка средств на Едином казначейском счете Украины по состоянию на 1 ноября текущего года – до 14,65 млрд грн, то это объясняется тем, что государство погасило часть долга МВФ. Такое мнение сайту "Сегодня" выразил финансовый эксперт Виктор Медведь.

"Сокращение в большей степени связано с выплатой по кредитам МВФ, так как состоялось погашение части долга. Поэтому это – основная проблема. Но у нас идет перевыполнение бюджета по плану доходной части, плюс еще есть эмиссия НБУ. Поэтому в принципе большие расходы, в том числе в части трат на социальные программы, перекрываются из других источников. Другой проблемный вопрос дефицита сейчас – это то, что платежный баланс за последний квартал у нас тоже "подгулял". Но кризиса никакого нет. Дело не в том, что сейчас есть 14,6 млрд грн, да даже если было бы и ноль гривен, вопрос заключается в формировании доходов и затрат. То есть ежемесячно туда поступают доходы и затем финансируются оттуда затраты. Никакого колоссального дефицита бюджета сегодня нет. Мы в принципе идем в рамках планового бюджетного дефицита", – объяснил эксперт.

Что касается сравнения нынешнего показателя остатка на счете Госказначейства с объемом средств на 1 ноября прошлого года, эксперт напомнил, что делать такие сравнения не совсем правильно. И уж тем более, нет никакого повода для паники.

"Так нельзя сравнивать, нужно в совокупности рассматривать вышеназванные факторы плюс платежи обслуживания госдолга. Поскольку у нас был уменьшен объем внешнего долга в течение месяца-двух, то это в совокупности с другими расходными статьями и дало такое уменьшение. Однако ничего сверхъестественного нет. На данный момент экономика у нас нормально развивается. Кризисно, но если мы рассматриваем этот год, прошлый и т.д., то экономика стабильно по чуть-чуть развивается. Ничего такого ужасного не происходит", – подчеркнул Виктор Медведь

Как сообщалось, за год – с 1 ноября 2017 года – остаток на едином казначейском счете уменьшился в 3,3 раза. Год назад объем средств на счете составлял 48,56 млрд грн. А вот в 2017 году остатки на счете Госказначейства побили исторический рекорд – 61,2 млрд грн.

В ОБСЕ озвучили единственный способ прекращения войны на Донбассе

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе уверены, что единственный способ закончить войну на Донбассе – это выполнение минских соглашений, потому что альтернативы им пока нет. Об этом заявил генсек ОБСЕ Томас Гремингер на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Пришли к согласию, что нет альтернативы полной реализации Минских соглашений. Нет и другого инструмента для урегулирования украинского кризиса. Важно укреплять и защищать все инструменты, которые доступны ОБСЕ в этом регионе, в том числе деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине. Должны сделать все возможное, чтобы защитить сотрудников СММ, а также все технические инструменты, которыми располагает миссия", – добавил Гремингер.

Судя по всему, еврочиновник намекал на беспилотник ОБСЕ, который исчез в ночь с 26 на 27 октября в районе населенного пункта Нижнекрынское. В миссии отмечают, что погода в это время была хорошей, полет был стабильным и аппарат функционировал хорошо. Миссия ОБСЕ пришла к выводу, что беспилотник мог быть сбит российской ПВО, что привело к его падению.

Напомним, после переговоров с канцлером германии Ангелой Меркель президент Украины Петр Порошенко также назвал единственный способ для урегулирования конфликта на Донбассе. по его словам, разрешить тяжелую ситуацию на оккупированных территориях можно с помощью законных выборов по украинским законам.