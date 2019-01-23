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Порошенко поздравил Филарета с 90-летним юбилеем

Сегодня, 08:59

По словам президента, Филарет всю свою долгую жизнь посвятил служению Церкви

facebook.com/petroporoshenko
facebook.com/petroporoshenko.
Порошенко поздравил Филарета с 90-летним юбилеем //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/810/25a/5c481025abdcf.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/810/25a/5c481025abdcf.jpg Украина По словам президента, Филарет всю свою долгую жизнь посвятил служению Церкви

Президент Петр Порошенко поздравил почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета с 90-летним юбилеем. 

"Ровно 90 лет назад на украинском Донбассе, в селе с символическим названием Благодатное, в шахтерский семье пришел в этот мир парень Михаил Денисенко. Приняв монашеский постриг в 21 год, Святейший патриарх Филарет всю свою долгую жизнь посвятил служению Церкви", – написал Порошенко в Facebook.

По его словам, именно Филарет сделал первые шаги к автокефалии тогда, когда ее необходимости большинство из нас еще осознавала.

"Развитие Православной церкви Украины стало главным делом его жизни. И Господь воздал: Томос для Украины – есть! Выражаю Святейшему патриарху Филарету глубокое уважение и благодарность. Желаю истинно народному украинскому патриарху и Герою Украины, крепкого здоровья, радости и Божьей милости на многие и благие лета!", – написал Порошенко.

Напомним, глава единой церкви митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко) заявил, что предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет теперь пожизненно будет в объединенной Украинской православной церкви в качестве духовного наставника.

патриарх, Порошенко, филарет

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