Порошенко поздравил Филарета с 90-летним юбилеем
По словам президента, Филарет всю свою долгую жизнь посвятил служению Церкви
Президент Петр Порошенко поздравил почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета с 90-летним юбилеем.
"Ровно 90 лет назад на украинском Донбассе, в селе с символическим названием Благодатное, в шахтерский семье пришел в этот мир парень Михаил Денисенко. Приняв монашеский постриг в 21 год, Святейший патриарх Филарет всю свою долгую жизнь посвятил служению Церкви", – написал Порошенко в Facebook.
По его словам, именно Филарет сделал первые шаги к автокефалии тогда, когда ее необходимости большинство из нас еще осознавала.
"Развитие Православной церкви Украины стало главным делом его жизни. И Господь воздал: Томос для Украины – есть! Выражаю Святейшему патриарху Филарету глубокое уважение и благодарность. Желаю истинно народному украинскому патриарху и Герою Украины, крепкого здоровья, радости и Божьей милости на многие и благие лета!", – написал Порошенко.
Напомним, глава единой церкви митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко) заявил, что предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет теперь пожизненно будет в объединенной Украинской православной церкви в качестве духовного наставника.
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