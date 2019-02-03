Порошенко поздравил митрополита Епифания с 40-летием

Президент Украины пожелал митрополиту неисчерпаемых сил для служения Господу, людям и Украине

Фото: president.gov.ua

Порошенко поздравил митрополита Епифания с 40-летием //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/550/dd0/5c5550dd03995.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/550/dd0/5c5550dd03995.jpg 2019-02-03T09:24:00+02:00 Украина Президент Украины пожелал митрополиту неисчерпаемых сил для служения Господу, людям и Украине

Президент Украины Петр Порошенко поздравил главу Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания с 40-летием, опубликовав пост на своей странице в Facebook.

"Сегодня Митрополит Киевский и Всея Украины Епифаний, которому выпала историческая миссия стать первым Предстоятелем Единой Автокефальной Православной Церкви Украины, отмечает 40-летний юбилей. Искренние пожелания Божьей милости и неисчерпаемых сил для служения Господу, людям и Украине, Ваше Святейшество!", - написал президент.

Кроме того, Порошенко отметил, что для митрополита Епифания создание украинской независимой церкви и получение Томоса является началом на пути объединения и служения.

"Однако он, несомненно, пройдет этот путь достойно", - подчеркнул президент.

Напомним, 3 февраля, в соборе Святой Софии в Киеве состоится церемония интронизации Предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания – торжественное чинопоследование (общественное богослужение), во время которого его возведут на его кафедру.

Стоить отметить, что интронизация Епифания состоится в день его рождения. Сам митрополит объяснил, что это не случайное совпадение. По его словам, такая дата была выбрана, что в будущем отдельно не праздновать день рождения, а совмещать его с днем интронизации.

Ранее мы сообщали, что Порошенко примет участие в интронизации Епифания.

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