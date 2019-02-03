Порошенко поздравил митрополита Епифания с 40-летием
Президент Украины пожелал митрополиту неисчерпаемых сил для служения Господу, людям и Украине
Президент Украины Петр Порошенко поздравил главу Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания с 40-летием, опубликовав пост на своей странице в Facebook.
"Сегодня Митрополит Киевский и Всея Украины Епифаний, которому выпала историческая миссия стать первым Предстоятелем Единой Автокефальной Православной Церкви Украины, отмечает 40-летний юбилей. Искренние пожелания Божьей милости и неисчерпаемых сил для служения Господу, людям и Украине, Ваше Святейшество!", - написал президент.
Кроме того, Порошенко отметил, что для митрополита Епифания создание украинской независимой церкви и получение Томоса является началом на пути объединения и служения.
"Однако он, несомненно, пройдет этот путь достойно", - подчеркнул президент.
Напомним, 3 февраля, в соборе Святой Софии в Киеве состоится церемония интронизации Предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания – торжественное чинопоследование (общественное богослужение), во время которого его возведут на его кафедру.
Стоить отметить, что интронизация Епифания состоится в день его рождения. Сам митрополит объяснил, что это не случайное совпадение. По его словам, такая дата была выбрана, что в будущем отдельно не праздновать день рождения, а совмещать его с днем интронизации.
Ранее мы сообщали, что Порошенко примет участие в интронизации Епифания.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко поздравил митрополита Епифания с 40-летием". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Епифаний рассказал, почему интронизация состоится в день его рождения
В православной традиции священнослужители не отмечают торжественно свой день рождения, отметил глава ПЦУ
Популярность Православной церкви Украины растет: итоги дня
Большинство украинцев хотят голосовать на выборах президента, а 64% граждан считают, что украинский язык должен быть единственным государственным
Главе ПЦУ Епифанию могут предоставить государственную охрану
Ради Епифания должность митрополита прописали в законе о госохране
Епифаний рассказал, когда ПЦУ получит статус патриархата
Митрополит подчеркнул, что самое главное, чтобы Православная церковь Украины "достойно служила Богу"
Епифаний рассказал, когда завершится юридическое оформление ПЦУ
В ближайшие дни будет создана Киевская митрополия, сообщил глава Православной церкви Украины
На Крещение Епифаний провел праздничную службу в столице
Праздничная служба состоялась в Свято-Михайловском Златоверхом соборе
У Епифания жестко прокомментировали взрыв в церкви в Сумах
Те, кто стоит за этим преступлением, совершили большой грех – заявили в ПЦУ
Епифаний объявил о дате своей интронизации
Глава Православной церкви Украины официально объявил о том, когда будет возведен на кафедру