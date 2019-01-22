Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности
Акт воссоединения УНР и ЗУНР, по мнению главы государства, стал одной из исторических основ Акта провозглашения независимости Украины
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности Украины. Поздравление главы государства опубликовано на его странице в Facebook.
Порошенко отметил, что сегодня украинцы отмечают столетие провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР. По его словам, этот документ, подписанный 22 января 1919, стал одной из исторических основ Акта провозглашения независимости Украины в 1991 году. Также президент отметил, что украинцы обязаны не повторить ошибки наших предшественников и сделать правильные выводы из уроков истории.
"Только в единстве наша сила. Только в единстве наша победа. Поздравляю Украину и украинцев с Днем Соборности! Слава Украине – соборной и неделимой!", – подытожил Порошенко.
Напомним, 22 января в Украине ежегодно празднуется День Соборности – дата провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство.
Также мы писали о том, что в День соборности Украины в Киеве на мосту Патона пройдет традиционная патриотическая акция, во время которой участники объединят живой цепью два берега Днепра.
Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
22 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать
Узнайте о самых важных и интересных событиях в Украине и мире, который случились в этот день
Проехал 765 тысяч км: в Лавре показали рушник национального единства
Уникальный рушник вышивали сотни мастеров на протяжении двух лет