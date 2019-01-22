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Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности

Сегодня, 07:48

Акт воссоединения УНР и ЗУНР, по мнению главы государства, стал одной из исторических основ Акта провозглашения независимости Украины

Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности Украина Акт воссоединения УНР и ЗУНР, по мнению главы государства, стал одной из исторических основ Акта провозглашения независимости Украины

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности Украины. Поздравление главы государства опубликовано на его странице в Facebook.

Порошенко отметил, что сегодня украинцы отмечают столетие провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР. По его словам, этот документ, подписанный 22 января 1919, стал одной из исторических основ Акта провозглашения независимости Украины в 1991 году. Также президент отметил, что украинцы обязаны не повторить ошибки наших предшественников и сделать правильные выводы из уроков истории.

"Только в единстве наша сила. Только в единстве наша победа. Поздравляю Украину и украинцев с Днем Соборности! Слава Украине – соборной и неделимой!", – подытожил Порошенко.

Напомним, 22 января в Украине ежегодно празднуется День Соборности – дата провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

Также мы писали о том, что в День соборности Украины в Киеве на мосту Патона пройдет традиционная патриотическая акция, во время которой участники объединят живой цепью два берега Днепра. 

Порошенко, поздравление, день соборности

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