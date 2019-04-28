Порошенко поздравил украинцев с Пасхой

Президент призвал украинцев помолиться за погибших воинов и их близких

Фото: Facebook Петр Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Пасхой и пожелал им радости, счастья и благополучия. Поздравление завершающий каденцию глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

"Всем украинцам в день Христова Воскресения желаю радости, счастья и благополучия!", – говорится в сообщении.

Президент призвал украинцев помолиться за наших воинов, наших пленных и заложников во враждебных тюрьмах и за тех, кто потерял близких людей и терпит бедствие от российской агрессии.

Мы уже писали о том, что Порошенко с женой Мариной и сыном Михаилом принял участие в Пасхальном богослужении в Свято-Михайловском Соборе в Киеве. Президентская семья установила свечи, после чего вместе с верующими в сопровождении митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания приняли участие в Крестном ходе.

Телеканал "Украина" транслирует Торжественное Пасхальное богослужение из трех украинских лавр. В прямом эфире вы увидите всеношные из Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры и Святогорской лавры.

Ранее сообщалось, что предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний встретил благодатный огонь из Иерусалима в Михайловском Златоверхом соборе.

Ранее сообщалось, что символ доставили в Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор. Символ привез митрополит Луцкий и Волынский Михаил, который с делегацией Волынской епархии находился в Иерусалиме, где получил этот огонь.

Напомним, в субботу, 27 апреля, Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в 14:30 по киевскому времени.

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