Порошенко поздравил украинский кинематограф с важной победой

Сегодня, 09:03

Глава государства поздравил режиссера Сергея Лозницу с отличием Каннского конкурса

Фото: Facebook Петра Порошенко
Фото: Facebook Петра Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поздравил режиссера Сергея Лозницу за приз Каннского конкурса "Особый взгляд", полученный им за лучшую режиссуру в фильме "Донбасс". Об этом глава государства написал в своем Facebook.

"Лента "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы получила отличие за лучшую режиссуру Каннского конкурса "Особый взгляд". Поздравляю Сергея и всю команду, которая работала над фильмом! Это – важная победа украинского кинематографа!" – подчеркнул президент.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в конкурсную программу "Неделя критики" (Semaine de la Critique) 71-го Каннского международного кинофестиваля был отобран фильм "Женщина на войне" режиссера Бенедикта Эрлингсона, созданный в копродукции Франции, Исландии и Украины при поддержке Госкино.

Главная героиня фильма – дирижер хора и экоактивистка. Кроме борьбы против бизнеса, загрязняющего окружающую среду, женщина ждет результатов от агентства по усыновлению, и ей сообщают, что ее ждет четырехлетняя украинская девочка из Дружковки. Съемки картины проводились в Исландии и Украине, а сам фильм стал одним из победителей конкурсной программы.
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"Сегодня"

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