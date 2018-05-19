Порошенко поздравил украинский кинематограф с важной победой

Президент Украины Петр Порошенко поздравил режиссера Сергея Лозницу за приз Каннского конкурса "Особый взгляд", полученный им за лучшую режиссуру в фильме "Донбасс". Об этом глава государства написал в своем Facebook.

"Лента "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы получила отличие за лучшую режиссуру Каннского конкурса "Особый взгляд". Поздравляю Сергея и всю команду, которая работала над фильмом! Это – важная победа украинского кинематографа!" – подчеркнул президент.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в конкурсную программу "Неделя критики" (Semaine de la Critique) 71-го Каннского международного кинофестиваля был отобран фильм "Женщина на войне" режиссера Бенедикта Эрлингсона, созданный в копродукции Франции, Исландии и Украины при поддержке Госкино.

Главная героиня фильма – дирижер хора и экоактивистка. Кроме борьбы против бизнеса, загрязняющего окружающую среду, женщина ждет результатов от агентства по усыновлению, и ей сообщают, что ее ждет четырехлетняя украинская девочка из Дружковки. Съемки картины проводились в Исландии и Украине, а сам фильм стал одним из победителей конкурсной программы.